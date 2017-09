Dansgroep Candy Soda Popcorn dichtbij wereldtitel

“Het zat er absoluut in”

RODEN – Ga er maar aan staan: tussen de achttien beste teams van de hele wereld pieken en je plekje veroveren in de finale. De dames van de dansgroep Candy Soda Popcorn (trainend bij Fitnesscentrum Roden) schitterden afgelopen weekend in Glascow op het podium van het UDO World Championship. Zowel de eerste als de tweede voorronde werd glorieus overleefd, helaas werd de finale met een negende plek afgesloten.

Eigenaar van het Fitnesscentrum Roden, Bert de Groot, is blij verrast met de prestatie van de dames. Vooraf al laat hij weten dat eigenlijk alleen het feit dat de dames op dit toneel mogen staan al fantastisch genoeg is. “Het is zo’n hoog niveau waar ze zich aan moeten meten, ik kan er eigenlijk verder niks van verwachten.” De dames legden hier een lange weg voor af door zich te kwalificeren voor de Nederlandse Kampioenschappen, hier dusdanig hoog te scoren dat ze naar de Europese Kampioenschappen mochten en zich zelfs voor de strijd om de wereldtitel wisten te kwalificeren.

Afgelopen weekend was het moment dus daar en: “het is zo spannend geweest”, vertelt thuisblijver De Groot. “Ze hebben het opgenomen tegen achttien teams in hun categorie. In de eerste voorronde wisten ze zesde te worden. Ze gingen door naar de tweede voorronde en behaalden een tweede plek van de veertien teams”, vervolgt De Groot enthousiast. “Maar helaas in die finale met nog tien teams hebben ze niet gepiekt. Ze werden uiteindelijk negende. Het zat er absoluut in”, vindt De Groot, “maar het is topsport en op dat ene moment moet alles kloppen. Álle vinkjes moeten op groen.” Wat blijft is een geweldige ervaring, maar toch ook een deceptie. “Ja, ze zijn echt wel wat teleurgesteld, want het hing in de lucht. En dan die spanning, wat is het indrukwekkend geweest.” Maar vertrouwen in de dames heeft De Groot absoluut. “Dit is een team met hele sportieve dames, geen jaloezie en zo enthousiast. En ze hebben laten zien dat ze het kunnen.”