Dansteam SDM pakt zilver op NK

MARUM – Zaterdag 22 april is het jongste demoteam van Sport en dansschool SDM ‘LIL SMASH’ naar Druten (provincie Gelderland) afgereisd om daar deel te nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen van de UDO-bond. Het dansteam bestaat uit 13 meiden met een leeftijd van 9/10 jaar (uit zowel de provincie Friesland als Groningen) en zijn geselecteerd tijdens de jaarlijkse dansaudities van SDM. Lil’ Smash had eerder al goed gescoord tijdens twee voorrondes, maar met het NK wist zij – in de categorie onder de 12 jaar – zelfs een 2e plaats te behalen. Er hadden zich in totaal 16 teams geplaatst voor het NK in deze categorie. Een prestatie van formaat.

De dansers gaan nu hard aan de bak met de voorbereidingen voor de SDM eindshow die 14 en 15 juli in MartiniPlaza te Groningen plaatsvindt. Meer informatie hierover: www.s-d-m.nl