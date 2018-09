Darters hopen op veel publiek

EEN – Aankomend weekend mag het wat betreft dartclub ‘t Eenergat behoorlijk druk worden in dorpshuis De Schans in Een. Dan namelijk gaat op zaterdag 8 september om 10.00 uur de 24-uurs marathon darten voor KIKA van start.

Burgemeester Klaas Smid zal om die tijd op ludieke wijze de opening van het 24-uurs festijn verrichten. Daarna gaan de leden van de dartclub in estafette vorm de 24 uur volmaken. Zondag 9 september wordt om 10:00 uur de opbrengst bekend gemaakt.

‘We hebben er allemaal zin in,’ zegt Anneke Louters. Samen met Markus Mulder en René Olthuis (foto) dragen zij voor een groot deel de organisatie. ‘We gaan niet alleen darten voor het goede doel. Ook kan iedereen meedoen met de rommelmarkt en de jeugd doet ook fantastisch mee. Zo gaan zij van 13:00 tot 16:00 uur een autowasstraat opbouwen. Voor vijf euro kan iedereen dan zijn auto laten wassen. Ter ondersteuning van het goede doel komt de brandweer Norg ook deze zaterdag naar het dorpshuis om demonstraties te geven,’ zegt Anneke Louters.

De 15 leden tellende dartclub is zo’n 5 jaar geleden gestart. Leden komen van uit de wijde omtrek en ook dames zijn van de partij. Elke vrijdag om 19.00 uur kan er gedart worden in het dorpshuis. Wie mee wil doen is altijd welkom. De dartclub is onderdeel van vereniging SVEen. Wie meer wil weten kan via de website Een-City meer informatie krijgen en via die kant kan men ook een bedrag doneren voor KIKA. René Olthuis: ‘Onze dartclub is gezellig en gemoedelijk. We hebben het erg naar ons zin. De organisatie van deze 24-uurs marathon geeft aan dat we meer zijn dan alleen een dartclub. We willen ons in zetten voor een goed doel in de samenleving en daarbij het dorp betrekken. We hopen op veel publiek en op een mooie opbrengst.’

Markus Mulder: ‘Verder hebben we ook een groot aantal artiesten kunnen benaderen die belangeloos willen meewerken aan deze 24-uurs marathon. Dat zijn René Wanders, Michelle Okken, Roelien, Hermiena Noordstra, Norman, Wendy van den Bosch, Jessica, Friends Indeed, Hedy Rebel, Nynke mc Yard en Wiebe van den Bosch. Zij zullen vanaf 15.00 uur op zaterdag gaan optreden. Dus ook voor het publiek is er voldoende te beleven. Ik zou zo zeggen, kom allen en steun het goede doel.’