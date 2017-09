Darters verzamelen zich in Peizer sporthal

PEIZE – Voor de derde keer was de sporthal in Peize het toneel van de Open Peize Darts. Het toernooi ging zaterdag van start met het koppeltoernooi, om een dag later uit te maken welk individu de beste darter is. Vele darters verzamelden zich op de 24 banen in Peize. Liefst 70 koppels en ruim honderd singels streden om de prijzen. Het was dus spannend! Temeer omdat er maar liefst 2.500 euro aan prijzengeld klaar lag voor de beste darters van het weekend. De grootste winnaar? Het publiek dat gratis mocht komen kijken en getrakteerd werd op topdarts.