Daverende muzikale verrassing!

LEEK – Geert de Weerd en Janny Staal, al 44 jaar woonachtig in Leek, waren vorige week zestig jaar getrouwd. Tijdens de feestdag werden ze getrakteerd op een daverende verrassing. Geert is meer dan veertig jaar zeer verdienstelijk dirigent geweest en tal van oud-pupillen kwamen naar Niebert om het echtpaar te verrassen op een serenade die zijn weerga amper kende. Zeker zestig (oud)muzikanten werkten mee, net als het Zevenhuister Blaaskapel en Shantykoor Tolbert. Geert en Janny waren perplex en genoten van de verrassing. Elders in de Krant een verhaal over de muzikale verrassing voor het Leekster echtpaar.