De 7van7huizen: een prima aftrap van de feestweek

ZEVENHUIZEN – En óf het druk was aan de start van de 7 van 7huizen. Honderden dames en heren probeerden vrijdagavond persoonlijke records te verbreken. De in middels 9e run startte klokslag acht uur vanaf Garage Kopinga aan het Hoofddiep. Zeven kilometer rennen door de leukste plekjes van Zevenhuizen. Met chip uiteraard. Dat maakte valsspelen en discussie onmogelijk. Als vanouds zat Gré Westerhof met haar accordeon in het park, een feest der herkenning voor heel veel lopers. Ook de jeugd van Zevenhuizen deed fanatiek mee aan de 7 van 7huizen. In vier verschillende leeftijdscategorieën en afstanden konden kinderen zich opgeven voor de jeugdloop. Na afloop van de wedstrijd en het uitdelen van de prijzen was het tijd voor ’n ouderwets feestje in de Spartakantine waar een heus theaterstuk werd opgevoerd. Een prima aftrap van de Zeuv’mhuuster feestweek! Oh ja, en de winnaar? Maurice Smit klokte een supersnelle tijd en kwam binnen na 23 minuten en 15 seconden. Bij de vrouwen bleek de Asser Marrijtje Molenhuis de snelste in exact 27 minuten. Daarmee was zij 49 seconden sneller dan Anna ter Steede uit Roden.