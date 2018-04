De bobo’s betalen, de Ongenode Gast profiteert (dit keer) niet

RODEN – De rode loper ligt uit voor ’t Wapen van Drenthe. Een net geklede jongeman (met hoge hoed) begroet de Ongenode Gast. Vanavond wordt in het hotel-restaurant aan de Heerestraat in Roden, alweer de derde ‘Pronkaovond’ gehouden. Een initiatief van de Noordenveldse Uitdaging. Tijdens deze ‘fundraiser’ wordt geld ingezameld, die de stichting in leven houdt. Een mooi moment voor de Ongenode Gast om eens een kijkje te nemen.

De mooiste kleding schrijdt over de rode loper van ’t Wapen van Drenthe. De heren strak in ’t pak, met een chique blouse en gelakte schoenen. De dames vrijwel allemaal in jurk en op hakken. Het is nogal een belevenis op de vrijdagavond. Lange kaarsen branden in de fraai verlichte zaal in het achterste gedeelte van ’t Wapen van Drenthe. Vlekkeloze witte tafelkleden en zilveren bestek sieren de tafels.

In het restaurant gedeelte, waar de mensen worden ontvangen, worden handen geschud en gezoend. In totaal worden er 64 gasten verwacht. Elk hebben zij een stoel voor 75 euro de neus gekocht. Daarvoor krijgen ze een uitgebreid diner en een heerlijk wijnarrangement aangeboden door Cruwijn. Langzaamaan stroomt de zaal vol. Bart de Vries kijkt vrolijk toe. Een drukke avond in zijn etablissement. We zien Herman Holland, die vandaag als veilingmeester fungeert. Ook zorgt hij ervoor dat de verloting in goede banen wordt geleid. Daarnaast bekende v.v. Roden- gezichten als Enrico Wardenier (in dienst) en voorzitter Hans de Vries. De plaatselijke voetbalvereniging is goed bezig op het maatschappelijke vlak en mag dus niet ontbreken op deze mooie avond.

Onvermijdelijk is ook Tanja Haseloop. Hét gezicht van de Stichting Noordenveldse Uitdaging. Zij vertelt in het openingswoord over het initiatief. Hierin vertelt zij dat de Noordenveldse Uitdaging het afgelopen jaar zo’n 111.000 euro aan maatschappelijke waarde heeft opgeleverd. Daarnaast zijn er 104 matches gemaakt. Een match kan van alles zijn. Van de uitwisseling van expertise, tot het hergebruik van kantoormeubilair. Daarnaast vervult de stichting wensen, regelen ze vervoer voor mensen met een verstandelijke beperking en hielpen ze de G-voetballers van ONR met de realisatie van een kunstgrasveld. Kortom: best iets om trots op te zijn. De avond is voornamelijk bedoeld om geld op te halen voor de Noordenveldse Uitdaging. Vandaar dat er een grote veiling plaatsvindt. Notaris Herman Holland is aanwezig om er voor te zorgen dat alles goed verloopt. Bertjan Stadman en Jeanette Noppert verzorgen namens Cruwijn het wijnarrangement. Echte kwaliteitswijnen in een extra grote fles, aldus Bertjan.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Theo Driessen van de band ‘Diep Triest’. Nee, het ontbreekt de gasten vandaag aan niets. En zo moet het ook. De aanwezigen spelen namelijk een prominente rol in het geheel van de Noordenveldse Uitdaging. Ondernemers en andere betrokkenen, zorgen ervoor dat er matches worden gemaakt en dat de Uitdaging een belangrijke maatschappelijke rol vervult.

Na de opening, is het tijd om te eten. De Ongenode Gast heeft zijn buik al vol van de bami. Even aanschuiven doet hij dus niet. Dat zou natuurlijk ook niet helemaal fair zijn. De bobo’s betalen en de Ongenode Gast maar profiteren. Dat bewaren we voor een andere keer.

Wat: Pronkaovond van de Noordenveldse Uitdaging

Waar: ’t Wapen van Drenthe

Hoe laat: 18:45 uur