De Boekhouders+, speciaal voor zzp-ers

‘Visie en begrijpelijke taal’

REGIO – De klant écht helpen. Dat is waar De Boekhouders+, Johan ten Hoor en Henk Beiboer, met hun gezamenlijke onderneming voor staan. Met hun jarenlange ervaring staan ze garant voor kwaliteit. Johan en Henk hebben beiden een passie voor cijfers. ‘Qua ervaring en deskundigheid vullen we elkaar uitstekend aan’, zegt Henk.

Met de klant meedenken vooral, een jaarrekening in begrijpelijke taal uitleggen. Inzicht geven in het financiële plaatje, want als ondernemer wil je weten hoe je er financieel voor staat. Nu, en ook over een paar jaar’.

De Boekhouders+ onderscheidt zich. ‘We streven naar betaalbaarheid met een praktisch oog voor wat een ondernemer bezighoudt. Wat we doen? De boekhouding, de jaarrekening en fiscale begeleiding. En we houden altijd de vinger aan de pols zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.’

Boekhouders+ gaat verder dan alleen het verzorgen van een perfect kloppende administratie. ‘Het belang van de klant staat bij ons echt voorop. Kijk, voor een jaarrekening heb je een deskundige nodig, maar veel van onze klanten houden de boekhouding zelf bij. Voor startende zzp-ers, maar ook zzp-ers die overstappen naar ons kan dat veel geld besparen. Zeker als je weinig rekeningen hebt en bereid bent nauwkeurig te werken raden wij aan om dat deel zelf te doen. In sommige gevallen leren we klanten zelf hoe ze de boekhouding kunnen doen. Dat is inderdaad niet commercieel gedacht, maar wel in het belang van de klant want zelf doen bespaart geld.’

Contact met de klant is voor De Boekhouders+ essentieel. ‘Pas dan weet je namelijk waar een klant belang aan hecht. Dan leer je hoe een bedrijf in elkaar steekt en wat de wensen zijn. En daar handelen we vervolgens naar. Weet je wat het is? We werken graag met cijfers, maar bij ons zijn klanten nooit nummers.’

De Boekhouders+ is telefonisch bereikbaar via 06-34706502. Zie ook www.deboekhoudersplus.nl.