RODEN – Wie dacht dat een brandweerman alleen in staat is brandjes te blussen, heeft het niet bij het rechte eind. Dinsdag namelijk, was een brandweerman te gast in de bibliotheek in Roden om daar voor te lezen. Mooi was zeker ook dat hij zijn brandweerwagen mee had genomen en ook die trok uiteraard veel bekijks en stond pal voor de bieb geparkeerd. De kinderen genoten van het voorlezen en waren toch ook wel onder de indruk van de uitrusting en van de auto van de vriendelijke brandweerman.