‘De combinatie van muziek en beeldende kunst kom je nooit tegen’

Gert en Gert hebben een klik, van kunst en klassiek

RODEN – Gert Riemersma en Gert Visser hebben elkaar gevonden. De ene Gert, Riemersma, woont in Roden, de andere Gert, Visser dus, komt uit Peize. In K38 is een klik ontstaan. Gert Riemersma is van de beelden, Gert Visser meer van de (klassieke) muziek. “De combinatie van beeldende kunst en klassieke muziek kom je nooit tegen”, weet het duo.

Hoe is de klik ontstaan? “Ik gaf cursussen kunstgeschiedenis. Om het mooier te maken moest er muziek bij, maar ik heb geen verstand van muziek”, bekent Riemersma. In K38 kwam ik via Evert van der Kolk in contact met Gert. We zijn gaan praten en er ontstond een klik.” Visser: “het moet klikken met iemand waarmee ik werk. Er was meteen een klik. Een klik tussen klank en beeld. Om het met nog meer K’s te omschrijven: een klik tussen klank en klassieke muziek. En ja, ontstaan in K38. Ondanks dezelfde voornamen (toeval), hebben de heren wel verschillende karakters. “Ik ben onbescheiden en impulsief”, vindt Gert Visser van zichzelf. “Ik ben bescheiden”, geeft Riemersma toe. Gert en Gert hebben drie actuele speerpunten: een cursus Klankbeeld, Romantiek in het Noorden en The American Dream. Momenteel is de tentoonstelling Romantiek in het Noorden te zien in het Groninger Museum, terwijl The American Dream in Assen is. Wat momenteel loopt in de musea in de regio, daar geven wij een eigen draai aan door middel van lezingen. Klankbeeld is een cursus, die het duo verzorgt in K38. “Het is afwachten hoeveel deelnemers hiervoor komen. Drie jaar geleden is de cursus ook gegeven. Mensen reageerden heel positief. Mensen bedankten ons voor de uitvoering. Dat hadden we niet verwacht. Het ging om de mooiste kunstuitingen door de eeuwen heen, van de jaren 1000 tot 2000. Maar het moest afgeraffeld worden, want het was te veel. We hebben ingezoomd op 1800 tot 2000. Daarom richten we ons nu op de periode 1000-1800. Ik hoop dat we volgend jaar dan de jaren 1800 tot 2000 kunnen belichten. De combinatie van beeldende kunst en muziek kom je nooit tegen. We hebben het zo lang volgehouden, dat is die klik. Kijk, Gert heeft een beeld. En dan zoek ik net zo lang tot ik een passend muziekje heb. Omgekeerd is het net zo. Dat dwingt ons om verder te zoeken naar de klik van klank en beeld. Neem The American Dream. Edward Hopper, eenzaam aan de bar in een nachtcafé. Wat voor muziek hoort daarbij? Dan denk ik aan Miles Davis, het is vier uur ’s nachts. Dan krijg je drankachtig geluid.” Gert Visser kijkt al weer vooruit. “Ik zit zomaar wat te verzinnen. Maar de kerken van Norg, Peize en Roden zijn zo mooi. Daar zou je iets mee kunnen doen. De bouwkunst, in combinatie met muziek. Roden is toch wel een bijzonder dorp en dat zeg ik als Peizenaar. Het heeft met organist Erwin Wiersinga een van de beste Bach-organisten van de wereld”. We hebben al heel wat K’s gehad, kerk, kroeg, K38. “Ze schrijven mijn naam wel eens als Ger, maar erger is Gert met een d. Dat moet ik altijd denken aan WK 74, met Gerd Muller die scoorde”. Gert Visser zou er wel een passend klassiek lied voor vinden. Dat begint met een D. Van dramatisch.

Voor wie interesse heeft: Klankbeeld I Cursus 30 januari, 6 februari, 13 februari en 20 februari, van 14.00-16.00 uur; lezing Romantiek in het Noorden: donderdag 8 februari 14.30-16.30 uur; The American Dream donderdag 15 februari 14.30-16.30 uur. Locatie: Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 Roden.