De conceptvisie Norgerduinen is klaar!

NORG – Na ruim een jaar brainstormen met een grote groep betrokkenen is het klaar: de conceptvisie Norgerduinen. De visie over het gebied Norgerduinen waarbij facetten als recreatie, toerisme, wonen, natuur en ondernemen aan bod komen is te vinden op www.oosterduinen.nl en ligt ter inzage bij de bibliotheken in Norg, Peize en Roden en in het gemeentehuis.

Is er in de conceptvisie voldoende aandacht geschonken aan de natuur, de recreatie en de veiligheid? Mist u onderwerpen? Beschrijven we de waarden van de Molenduinen, Oosterduinen en Langeloërduinen goed? Zijn de beschreven ambities reëel. haalbaar en/of wenselijk? Heeft u andere ideeën of voorstellen die de visie kunnen verbeteren? Geef uw mening via het reactieformulier of kom naar het symposium: Expeditie Norgerduinen.

Symposium

Op 14 november wordt de conceptvisie gepresenteerd tijdens het 4e Norgerduinen symposium. Kom daarom op 14 november tussen 19.00 uur en 22.00 uur naar De Brinkhof, Brink 1 in Norg.