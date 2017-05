De dag van zijn leven!

REGIO – U heeft ze vast wel gehoord of gezien, de deelnemers aan het vrachtwagenkonvooi zaterdagmorgen. Nienoord Truckers Leek organiseerde dat konvooi, speciaal voor mensen met een beperking die ook dit jaar naast de chauffeur van de werkelijk prachtige trucs mochten zitten. Voor sommigen wordt het al een beetje routine, anderen mochten voor het eerst mee en beleefden de dag van hun leven. Hoe dan ook: zowel chauffeurs als bijrijders genoten. Zeker ook na afloop van de tocht door de regio, toen op de parkeerplaats van In de Klaver in Niebert de truckersdag gehouden werd. Ook die dag verliep succesvol en trok veel bezoekers.