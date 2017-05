Dé derby: Roden mist Van der Velde

RODEN – Het aftellen naar zondag is begonnen als dé derby der derby’s – VV Roden – Peize- gespeeld wordt. Die wedstrijd had overigens nóg meer lading kunnen krijgen als Roden afgelopen zondag gewonnen had. Dan namelijk had aanstaande zondag de titel gepakt kunnen worden. Zeker is in elk geval dat Roden geen beroep kan doen op Freddy van der Velde, die al weken in de opstelling van de Roners mist. De vrije verdediger is geblesseerd. De knieblessure die Wouter Jager zondag opliep, lijkt mee te vallen. Jager trainde gisteravond in elk geval ‘gewoon’ mee en lijkt beschikbaar voor zondag. Voor het overige zijn er geen schorsingen en blessuregevallen bij de thuisclub. Ook Peize kende een moeizame generale. Het miste afgelopen zondag nogal wat spelers (en kansen) en speelde een matige wedstrijd. Hoewel de kansen er niet groter op geworden zijn, zullen de gasten er alles aan doen alsnog de nacompetitie te halen. En dan moet zondag gewonnen worden. Dan nog dit: VV Roden kan volgend seizoen beschikken over doelman Klaas Kleiker. Hij speelt nu nog bij VEV’67 . Van die club komt ook Enrico Wardenier over.

deKrant LIVE-deKrant LIVE-deKrant LIVE-de Krant LIVE-deKrant LIVE-deKrant

De Krant zal zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur live voorbeschouwen op de wedstrijd met interviews met de hoofdrolspelers en andere bijzondere gasten.