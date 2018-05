‘De eerste klimaatneutrale beurs van Nederland, dat zou mooi zijn!’

Otto Huisman moet Noorder Expo groen maken

RODEN – Otto Huisman is toegetreden tot de Commissie Standwerving voor de Noorder Expo 2018. Een job die hem op het lijf geschreven is, want hij mag zich gaan bemoeien met de duurzaamheid van de beurs. En als er iemand weet hoe belangrijk het is om slim om te gaan met energie, is het Otto Huisman wel. In zijn periode als oud-wethouder van GroenLinks in Noordenveld stond het verduurzamen van de samenleving zo’n beetje bovenaan zijn lijstje. De ambities liggen hoog. Behalve een duurzaamheidsplein met allerlei praktische tips voor energiebesparende maatregelen wil Huisman ook de beurs zelf energieneutraal maken. “Dat zal voor dit jaar nog niet helemaal lukken, maar het streven is om volgend jaar de eerste volledig klimaatneutrale beurs van Nederland te worden.”

Toen André Brasse, kartrekker van de standwerving, Huisman vroeg of hij misschien ‘iets met duurzaamheid’ wilde doen voor de jaarbeurs, was het antwoord onmiddellijk ‘ja’, vertelt Otto Huisman. “Daar heb ik wel ideeën bij. Ik zie een duurzaamheidsplein voor me waar burgers voorlichting en praktische tips kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen. De bedrijven die op dat plein staan, zijn bedrijven die ze daarbij kunnen helpen. Waar ik aan denk? Een bouwbedrijf die uitlegt hoe je gasloos kunt bouwen. Want daar gaat het in de toekomst naar toe. Of een bedrijf die zonnepanelen levert. In principe alles op het gebied van energiebesparing. Innovatieve bedrijven die op een creatieve manier voor de consument werken. Het gaat erom dat de consument concrete tips aangereikt krijgt om duurzame oplossingen toe te passen voor zijn woning. En ook: welke subsidiemogelijkheden zijn er? Al die partijen probeer ik bij elkaar te brengen. We gaan voor zoveel mogelijk lokale bedrijven, maar wanneer er zich een bedrijf uit Amsterdam meldt dat binnen het profiel past, willen we daar ook naar kijken.”

Tijdens de Noorder Expo 2018 wil Huisman een start maken met een –zoveel mogelijk- duurzame beurs. Zijn streven is om de eerste beurs in Nederland te worden die volledig klimaatneutraal is. “Als je iets doet, moet je de ambitie zo hoog mogelijk leggen. We gaan kijken of we de beurs op een andere manier kunnen verwarmen. En kunnen we iets doen met energieopslag? Er zijn veel mogelijkheden op dat gebied. We zijn op dit moment met verschillende partijen in gesprek.” Huisman heeft ook de gemeente en provincie benaderd met zijn plannen. Via de overheid probeert hij subsidie los te peuteren voor de beurs. “Die ingangen heb ik als oud-wethouder, dus die gebruik ik graag. De overheid investeert in duurzame initiatieven. De wereld verandert. We moeten af van de fossiele brandstoffen. Straks worden alle nieuwbouwwoningen in Noordenveld zonder gasaansluiting opgeleverd. Daar moeten we met de beurs op inspelen.”