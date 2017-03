De eerste schoolbieb van Roden staat in de Parel

RODEN – Steeds vaker kom je het tegen: een bibliotheek in een school. In Roden is CBS de Parel de eerste basisschool met een schoolbieb. De school sloot een overeenkomst met de bibliotheek in Roden. Met de bieb wil de Parel leesplezier ontwikkelen bij kinderen. Want lezen is –dat weten we onderhand allemaal- ontzettend belangrijk. Elke dag een kwartiertje lezen levert kennis van 1000 woorden per jaar op. School en Bibliotheek zetten zich samen in voor meer leesplezier en betere schoolprestaties door de Bibliotheek te integreren in de school. Want een kind dat graag en goed leest is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt. Met de Bibliotheek op school werken school en Bibliotheek structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Behalve Nederlandse boeken zijn er ook Engelse exemplaren te vinden in de boekenkast. De Parel gaat namelijk Engelse lessen geven van groep 1 tot en met 8. Donderdagmiddag werd de schoolbieb officieel geopend.