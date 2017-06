De eikenprocessierups is er weer. Een gewaarschuwd mens….

NOORDENVELD – Hij is inmiddels alweer gesignaleerd: de eikenprocessierups, je weet wel, het zwaar behaarde beestje dat voor nog al wat ellende kan zorgen. Hier lees je hoe je de rups herkent en wat je kunt doen en beter kunt laten.

De eikenprocessierups is vanaf half mei actief voordat deze in augustus/september zich gaat verpoppen. In processieachtige colonnes lopen de rupsen op zoek naar nieuwe bladeren in de eikenbomen. De rupsen zijn te herkennen aan hun grijsgroene lichaam met lange witte haren. De nesten bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met (brand)haren en uitwerpselen die vaak in een takoksel of aan de stam hangen.

Eikenprocessierupsen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken door de brandharen van de rups. Deze zijn met het blote oog niet te zien. Contact met brandharen kan binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals (hevige) jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. De ogen kunnen rood en dik worden of ontstoken raken. De overlast van de brandharen van de rups kunnen starten in mei en loopt door tot en met augustus.

Heb je klachten, dan is het belangrijk om te voorkomen dat de brandharen zich verder over het lichaam verspreiden. Het is daarom goed om de brandharen van de huid te verwijderen. Dit kun je doen met plakband. Dit plak je op de huid en trek deze er daarna voorzichtig weer af. Daarna kun je de huid en de ogen met lauw water afspoelen. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol of Aloë Vera, verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger, raadpleeg dan je huisarts.De brandharen zijn niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om kleding die besmet zijn met brandharen heel grondig te wassen (bij voorkeur op 60°C).

Zorg bij een bezoek aan een natuurgebied waar de eikenprocessierups voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond onder een eikenboom zitten. Maak kinderen attent op het gevaar van de eikenprocessierups. Vermijd direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes. Ook oude nesten van vorig jaar bevatten veel brandharen die kunnen verwaaien. Heb je in je eigen tuin te maken met eikenbomen met eikenprocessierupsen? Ga dan beslist niet zelf de rupsen bestrijden, maar vraag daarover advies bij je gemeente. Nest gezien? Meldt het dan bij de gemeente!

Voor meer gezondheidsinformatie kun je terecht op de website www.ggddrenthe.nl. Heb je gezondheidsvragen, dan kun je ook direct bellen, telefoonnummer (0592) 30 63 00 of e-mail: milieuengezondheid@ggddrenthe.nl. Voor informatie over bestrijding en aanpak van de overlast kun je contact opnemen met uw gemeente via telefoonnummer 14 050 of per mail postbus@gemeentenoordenveld.nl.