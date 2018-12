‘De elektrische fiets heeft ons vak een enorme boost gegeven’

Profile Wagenaar Leek

LEEK – Veel mensen in de wijde regio weten het: zoek je een fiets en wil je verzekerd zijn van deskundige hulp en een eerlijk advies, ga je naar Profile Wagenaar in Leek. Al bijna 65 jaar fietshistorie in hartje centrum. Vader Jelle Wagenaar startte de fietsenzaak, zoon Tjeerd nam het spreekwoordelijke stokje van pa over. Samen met compagnon Oebele Ypenga runt hij speciaalzaak aan de Bosweg 13 in Leek. Wat je ook zoekt, je vindt het bij Profile. Van loopfiets tot elektrische fiets, van toerfiets tot ATB, van fietspomp tot tandwiel.

Historie

Eerst maar eens even over de historie van Profile Wagenaar. Die is namelijk even zo bijzonder als het vergaande specialisme van de zaak. In 1977 betrok Jelle, vader van zeven kinderen, het pand aan de Bosweg. Een voormalig hotel was het, ‘Hotel Boschhuis’, dat zes hotelkamers telde. Tjeerd herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Samen met zijn broertje deelde hij een hotelkamer. “Een bijzondere tijd. De zaak groeide en werd steeds verder uitgebreid. Aanvankelijk was het niet de bedoeling om de zaak over te nemen, maar via wat omwegen ben ik er toch in beland. Tien jaar geleden is Oebele erbij gekomen en hebben we een VOF opgericht.”

Dienstverlenend bedrijf

Er is een hoop veranderd in de fietsenbranche wanneer je het vergelijkt met jaren geleden, weten Tjeerd en Oebele die de zaak hebben uitgebouwd tot volwaardige fietsenzaak waar werkelijk alles op fietsgebied te koop is. “De elektrische fiets heeft het vak een enorme boost gegeven. Meer dan de helft van de fietsen die we verkopen is elektrisch. Daarmee is ook de kennis veel breder geworden. Onze fietsspecialisten zijn allemaal opgeleid, hebben een technische achtergrond en weten hoe ze een storing moeten oplossen. Dat moet ook wel. Onderhoud van fietsen beslaat een steeds groter deel van de werkzaamheden. We worden steeds meer een dienstverlenend bedrijf”, vertelt Tjeerd terwijl er via de achterdeur een man en een vrouw met de fiets aan de hand de zaak binnenwandelen. De elektrische fietsen van het stel hebben een onderhoudsbeurt nodig. Om toch mobiel te blijven staan er twee leenfietsen klaar. “Onderhoud doen we op afspraak. Wanneer de fiets ’s ochtends op tijd wordt gebracht, staat –ie aan het einde van de middag weer klaar. Service staat hier hoog op de agenda. We willen klanten snel kunnen bedienen. En dat lukt met onze royale werkplaats en het uitgebreide assortiment onderdelen, accessoires en onze vakmensen natuurlijk. Ons team werkt hier al jaren. Dat zegt veel. Daar zijn we best trots op.”

Servicebus

Om klanten nóg beter van dienst te zijn beschikt Profile Wagenaar sinds kort over een servicebus. “Met de servicebus kunnen we klanten aan huis bedienen. Het gaat vooral om kleine reparaties als een lekke band, een ketting die eraf ligt of kapotte verlichting. Je kunt het zien als een soort ANWB, maar dan voor fietsen. De bus is volledig ingericht met professionele apparatuur en onderdelen.”

Vuurwerk

Van fietsen naar vuurwerk. Want al ruim 34 jaar is Profile Wagenaar het adres voor fantastisch vuurwerk. “wij zijn het eerste verkooppunt in leek’ weet Tjeerd. Favoriet van Tjeerd en Oebele is het compound vuurwerk. Dat zijn vuurwerkboxen die in de fabriek al doorgelust zijn, waardoor een ware vuurwerkshow ontstaat. Ook dit jaar weer een mooie collectie Duits vuurwerk, tegen Duitse prijzen. Hier hoef je dus niet voor naar Duitsland, maar gewoon verkrijgbaar aan de Bosweg in Leek. terug van weggeweest is de “originele astronaut” de knaller van weleer. Die knal tja daar is er maar één van. Wie verzekerd wil zijn van fantastisch vuurwerk voor aantrekkelijke prijzen doet er slim aan om tijdens de voorverkoop te bestellen via de website www.profilewagenaar.nl. het is dan ook mogelijk om online de filmpjes van het vuurwerk te bekijken. online vuurwerk bestellen kan tot en met 27 december. In week 51 komt er nog een flyer met aanbiedingen compound en siervuurwerk. Week 52 komt onze flyer met Duits vuurwerk. Het is ook mogelijk om het Duitse vuurwerk online te bestellen via onze webshop. Let dus deze maand op u brievenbus. Eén ding is zeker: Eind goed, knal goed met Profile Wagenaar.

Profile Wagenaar is gevestigd aan de Bosweg 13 in Leek. Telefoon: 0594-519370. Website: www.profilewagenaar.nl.