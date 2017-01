De grootste van Noord Nederland!

HOOGKERK – In de sporthal van Hoogkerk werd dinsdag volgens traditie de grootste algemene verzamelbeurs van Noord Nederland gehouden. Ongeveer zestig (!) standhouders uit werkelijk alle delen van ons land en zelfs van over de grens waren aanwezig. Samen zorgden zij voor een ruim aanbod aan modelauto’s, postzegels, munten, bankbiljetten, oude ansichtkaarten en winkelwagenmuntjes. Als altijd was de organisatie in de professionele handen van WB Evenementen, waardoor er ook dit jaar geen wanklank te horen was en zowel standhouders als het massaal opgekomen publiek genoot.