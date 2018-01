De Heidebloem speelt ‘Dan liever de plomp in!’

ZEVENHUIZEN – Al 142 jaar verzorgt Rederijkerskamer de Heidebloem in Zevenhuizen, enerverende toneelopvoeringen voor jong en oud. De oudste rederijkerskamer van het Noorden, onderscheid zich door zijn gezelligheid, leuke repetities en afwisselende stukken. Op 2,3 en 9 februari speelt de Heidebloem het stuk ‘Dan liever de plomp in!’, een klucht in drie bedrijven geschreven door Wilma Renes-Leertouwer. Het beloven drie mooie toneelavonden te worden.

De Heidebloem telt momenteel 17 actieve leden. Dat waren er eerst 16, maar door de terugkeer van Anne Ploeg is dat aantal dus opgelopen. Anne speelde al eerder voor de Heidebloem, maar moest helaas stoppen vanwege zijn drukke baan. ‘De lol en de humor tijdens de repetities, de spanning tijdens de uitvoeringen en de ontlading na tijd. Dat is iets heel aparts wat ik echt geweldig vind’, laat Anne op de site van de Heidebloem weten. Vandaar dat hij na een pauze van drie jaar weer is teruggekeerd bij de rederijkerskamer.

Sonja Rieskes, pr-vrouw van Rederijkerskamer de Heidebloem, omschrijft de Heidebloem als een enthousiaste en gezellige groep toneelspelers. ‘Iedereen helpt dan ook mee aan het decor. Dat geldt ook voor een groot gedeelte van de aanhang, die de handen uit de mouwen steken. We doen eigenlijk alles zelf’, zegt zij. Dit jaar wordt er van de spelers, die dus ook decorbouwers zijn, extra creativiteit gevraagd. In het stuk komt namelijk een pop voor die ze zelf hebben gemaakt.

Het bijzondere van de Heidebloem, is dat zij de voorstellingen in ‘Zeeuv’mhuusters’ ten gehore brengen. De rederijkerskamer te Zevenhuizen werd ooit opgericht door meester Cornelis Reijntjes, die dit deed om de taal te promoten. ‘In deze tijd is het dialect bijzonder’, vertelt Sonja. ‘Kinderen worden steeds vaker uitsluitend in het Nederlands opgevoed en met toneel kun je het dialect levend houden.’

Rederijkerskamer de Heidebloem is voornamelijk een hele gezellige club, vertelt Sonja. ‘De repetities zijn altijd leuk en de vereniging is gewoon heel gezellig. Daarnaast hebben we steeds een afwisselend stuk, met altijd een bijzonder en aangepast decor.’ Variatie is bij de vereniging vooral erg belangrijk. Dat geldt niet alleen voor het stuk dat zij opvoeren, maar ook voor het ledenbestand. Zo bestaat de vereniging uit een mix van jongere en enigszins oudere toneelspelers. ‘De jongste wordt dit jaar 26, geloof ik’, zegt Sonja. ‘Vroeger zag je veel meer jeugdige aanwas. Tegenwoordig zijn de jongsten wat ouder, omdat iedereen veel vaker doorleert.’ Hierdoor is het voor lang niet iedereen mogelijk om bij de rederijkerskamer te spelen, aangezien zij wel twee keer per week repeteren. ‘We beginnen in september vaak met repeteren. Dat is dan één keer per week. Vanaf november repeteren wij twee keer per week en dat duurt dan al gauw drie uur’, zegt Sonja. Het resultaat mag er echter zijn: een avondvullend programma met een prachtig toneelstuk.

‘Dan liever de plomp in!’

‘Cornelius komt na een lange tijd weer op bezoek bij zijn tante Emily en oom Johan, om zijn aanstaande verloofde Jozefine voor te stellen. Een bekakt dametje van zeer goede komaf. Als verrassing hebben zijn tante en oom zijn trouwe buikspreekpop Wilbur in het nieuw gestoken. Jozefine echter vindt buikspreken affreus en burgerlijk. Om haar te vriend te houden, ontdoet Cornelius zich van de pop. Maar tante wil persé een voorstellinkje van Wilbur, en Cornelius zit in de problemen. Terwijl Oom Johan er tussenuit knijpt wordt hij later bijna verlinkt door werkster Rika. Als een volksvrouw neemt zij geen blad voor haar mond, en brengt ongewild een balletje aan het rollen. Cornelius kan tante toch moeilijk de waarheid vertellen…. Maar dan ziet hij tuinman Rudolf lopen.. Rudolf is de enige die Cornelius kan helpen. Dit plannetje zou zonder problemen gelukt zijn, als buurmeisje Eleonora niet ten tonele was verschenen. Het wat naïeve, onzekere meisje, met haar zenuwachtig lachje komt volkomen overstuur binnen. Vanaf nu wordt alles pas echt hectisch. Cornelius zijn toekomst lijkt in duigen te vallen! Als Cornelius ten einde raad de uiterst correcte butler Armand in vertrouwen neemt, lijkt alles toch nog goed te komen … tot dat er nog meer bezoek komt. Dirkje, de trouwe dienstmeid kan niet rustig toekijken en onderneemt actie. Zal het dan toch nog allemaal goed komen?

Een heerlijke klucht om naar te kijken, waar je ogen en oren te kort komt. Een avondje heerlijk lachen en genieten!’.

Kaarten en info

Kaarten voor de speelavonden, dienen vooraf te worden gereserveerd. ‘De laatste avond (op 9 februari, red.) is al uitverkocht’, zegt Sonja. ‘Om de één of andere reden is die altijd het populairst en zijn die kaarten zo weg. Op zich vreemd, want we hebben op alle drie de avonden hetzelfde programma, met muziek en een verloting. Voor 3 februari zijn er nog enkele kaarten beschikbaar en voor 2 februari zijn er nog aardig wat’, vervolgt zij. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij Frouktje Postma (0594-632592) en Dineke Kuiper (0594-631421), en kosten 7,50 euro. Meer informatie: heidebloem7huizen@gmail.com.

Wat: Uitvoeringen Rederijkerskamer de Heidebloem

Wanneer: 2,3 en 9 februari, telkens vanaf 20:00 uur

Waar: Hervormd Verenigingsgebouw te Zevenhuizen

Info: www.heidebloem7huizen.jouwweb.nl