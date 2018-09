De Hulst kijkt terug op geslaagde Burendag

RODEN – Op zaterdag 15 september was er de jaarlijkse burendag voor de bewoners van de Hulst in Roden. Opnieuw was het een bijzonder geslaagd evenement. Ongeveer veertig bewoners van de Hulst, jong en oud(er), allochtoon en allochtoon, ontmoetten elkaar onder het genot van een kopje koffie, meegebrachte lekkernijen en culinaire specialiteiten uit Syrië. Bestaande contacten werden verstevigd, maar er werden ook zeker ook nieuwe contacten gelegd. Voor de saamhorigheid in de straat was de burendag 2018 een groot succes.