De kerstengel van Alfred

PEIZE – Traditie. Op de cover van de kersteditie van de Krant staat al jarenlang Miss Noord, in dit geval Djura Tjoelker uit Sappemeer. Nadat zij eerst onder handen was genomen door Henriette Brink Visagie & Hairstyling probeerde fotograaf Alfred Oosterman haar andermaal zo ‘kerstig’ en ‘engelachtig’ neer te zetten. En dat is opnieuw gelukt. Zoals Oosterman daar elk jaar weer opnieuw in slaagt. Kerst is toch al een feest van tradities; van eten, licht en gezelligheid. Uiteraard wensen ook de medewerkers van de Krant u heel fijne feestdagen.