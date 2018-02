De klant kiest de allerleukste!

REGIO – De posters hangen, de mouwen zijn opgestroopt. Bij sommigen ligt de loper uit, bij de anderen staat standaard de koffie klaar. Sommige bedrijven kiezen juist niet voor extra poespas. Willen de leukste zijn om wie ze altijd al zijn. Een ding is zeker: de strijd om het Leukste Bedrijf van de Krant is los! De komende weken brengt het winkelend publiek hun stem uit op hun favoriete zaak in de regio van de Krant. De dames van het Lekkere Winkeltje in Leek hebben er in elk geval zin in! Want ook de delicatessenzaak aan de Samuel Leviesstraat is een van de kanshebbers! De Krant wenst alle deelnemers heel veel succes!