De Krant komt met twee papieren edities

REGIO – Sinds deze week kent de Krant twee unieke edities: één voor de gemeente Noordenveld en één voor de Westerkwartiergemeenten Leek en Marum. Op deze manier hopen we zowel Noordenveld als Leek en Marum de aandacht te kunnen geven die zij verdienen. Een keuze die mede is ingegeven door de aanstaande herindeling op 1 januari 2019. Dan fuseren de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast tot één nieuwe gemeente Westerkwartier. Het scheiden van de papieren edities schept extra ruimte om in de Krant –editie Westerkwartier- ook aandacht te besteden aan de gemeenten waar Leek en Marum straks mee verder gaan. Dit overigens zonder het laatste, heetste en beste nieuws uit Noordenveld –en dus Roden- te schrappen. Ook in het Westerkwartier mist men niets uit Roden en vice versa!

Vanaf vandaag (dinsdag 9 januari) kent de Krant dus twee unieke edities. Op de voorpagina is dit vanaf heden direct zichtbaar. In Noordenveld prijkt baby Lars uit Roden op de voorpagina. Lars is de eerste baby die geboren is in de gemeente Noordenveld. Diezelfde eer is aan de Groninger kant van de grens weggelegd voor baby Thijs uit Oostwold, die op 4 januari ter wereld kwam.

Online komen beide edities samen en kunt u op www.dekrantnieuws.nl alles lezen uit uw eigen regio! Noordenveld én het Westerkwartier. Daarnaast zijn beide edities gratis en voor niets af te halen op het hoofdkantoor van de Krant aan de Gedempte Haven 5 te Roden.