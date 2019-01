‘De Kredietcrisis heeft veel kapot gemaakt’

Kleintje Cultuur

Culturele Raad Norg probeert hoofd boven water te houden

NORG – ‘We hebben er nu nog veel plezier in, maar voor het voortbestaan is het belangrijk dat we er vrijwilligers bij krijgen’, zegt Greet Joosten, voorzitter en secretaris van de Culturele Raad Norg. Zij merkt hoe de activiteiten van de Culturele Raad weliswaar nog steeds in de smaak vallen, maar dat het lastiger wordt om meer publiek te trekken en vrijwilligers te vinden. ‘De Kredietcrisis heeft veel vernield.’

Nog voor de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de Culturele Raad Norg opgericht. Destijds nog als adviescommissie voor de gemeente Norg. In 1972 verrees De Brinkhof in Norg en zetelde de Culturele Raad hier. Bij de gemeentelijke herindeling werd besloten om de Culturele Raad tot een stichting te maken. Door de jaren heen werden het aantal activiteiten opgehoogd. De koffieconcerten op de gezellige binnenbrink van De Brinkhof zijn er nog steeds. Daarnaast worden er concerten in de Margarethakerk in Norg georganiseerd en zijn er activiteiten in de Koepelkerk en de Grote Kerk te Veenhuizen. Greet is al jaren betrokken bij de Culturele Raad en beleeft er nog steeds plezier aan. ‘Ik raakte vrij snel betrokken bij de raad. Door de jaren heen zijn de activiteiten meer geworden. De klassieke serie in de kerk te Veenhuizen doet het nog steeds heel goed, al loopt dit wel terug. Ons publiek is voornamelijk 65-plusser.’ Dat het publiek wat ouder is, mag geen verrassing heten. Dat het aantal bezoekers terugloopt, is ook niet verwonderlijk. ‘Er zijn veel klassieke concerten in de buurt. Daarnaast hebben mensen tegenwoordig gewoon minder tijd.’

De concerten van de Culturele Raad Norg worden desondanks nog steeds zeer gewaardeerd, zegt Greet.

‘We hebben meerdere mooie locaties. Dat is onze kracht. Vaak krijgen we te horen dat men onze locaties gezellig en uniek vinden. Dat is een goed teken.’ Toch is er een keerzijde. Greet neemt veel taken van de Culturele Raad Norg voor haar rekening. Niet alleen het voorzitterschap, maar ook dus het secretariaat. En de pr. ‘We hadden hier vrijwilligers voor, maar dat is verleden tijd. Voor het secretariaat is het lastig om vrijwilligers te vinden. Er zit veel tijd in de administratie. Het vergt veel tijd en het houdt een keer op. Ik weet eerlijk gezegd niet of er opvolging zal komen, mocht ik mij terugtrekken uit de Culturele Raad’, zegt Greet. ‘Gelukkig hebben we binnen het bestuur een aantal leden die iets jonger zijn. We hopen met z’n allen nog een aantal jaar door te gaan, omdat we er nu nog ontzettend veel plezier in hebben. Maar om door te kunnen gaan hebben we nu eenmaal meer vrijwilligers nodig. En natuurlijk belangstelling. We gaan geen concerten geven voor een publiek van 25 personen.’

De bezoekersaantallen van de concerten zijn niet dramatisch, maar kunnen niet opboksen tegen het aantal bezoekers voor de Kredietcrisis. ‘Dat merkte je meteen. Neem een Gipsy Ensemble. Voor de crisis kwamen hier zo 180 man op af. In het eerste jaar van de crisis waren dat er nog maar zestig. Je merkte heel snel dat iedereen geschrokken was en minder bereid waren hun geld aan cultuur uit te geven. Concerten in de kerk die eerst tachtig bezoekers trokken, trokken sindsdien rond de dertig bezoekers. De Kredietcrisis heeft veel vernield.’

Toch weet Greet van geen ophouden. Trouw organiseert de Culturele Raad Norg vele activiteiten en concerten. Gesterkt door een bescheiden subsidie van de gemeente Noordenveld, gaat men in Norg onverdroten verder. Voor hoelang nog? Dat durft Greet niet te zeggen. ‘De activiteiten die wij organiseren, vinden wij heel waardevol. We gaan dus nog zeker door. Of wij er over tien jaar nog zullen zijn? Geen idee.’