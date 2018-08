De Liefair is de zonnigste fair van het noorden

LIEVEREN – Aanstaande zondag, 26 augustus, staat Lieveren in het teken van alweer de zevende Liefair. De inmiddels zeer bekende en populaire fair, is in de gehele regio een begrip. Jaarlijks trekt het evenement zo’n vijf- tot achtduizend bezoekers. Met 130 kramen is de fair daarnaast een grote speler in de regio. Uniek voor een klein dorp als Lieveren, beseft ook de organisatie zich.

Lambèrt Sanneman, Bert Wilkens en Harrie Meek zijn drie van de in totaal elf organisatoren van de Liefair. ‘Meestal is het een club van tien personen, maar momenteel zijn het er elf’, vertelt voorzitter Lambèrt. Al zeven jaar is het de ‘club van tien’ die de Liefair organiseert. En al zeven jaar is dit een groot succes. ‘Ik weet nog wel dat we overdonderd waren over het succes van de eerste editie’, herinnert Bert zich. Dat eerste jaar kwamen er al duizenden bezoekers op het evenement af.

De Liefair is ontsproten dankzij de inzet van die vaste, hechte groep vrijwilligers. ‘De club ontstond als een soort Volksvermaken’, zegt Harrie. Jarenlang organiseerde deze groep allerlei activiteiten in het dorp, maar tegenwoordig focussen ze zich toch voornamelijk op de Liefair. Sterker nog, sinds enkele weken is de stichting Liefair in het leven geroepen. ‘Voornamelijk vanwege de aansprakelijkheid’, leggen de heren uit.

Liefair 2018

Goed, over naar de aanstaande editie van de Liefair. De praktische informatie is niet zo spannend. Van 11:00 tot 17:00 uur is het feest in Lieveren. Met brocante, muziek, streekproducten, Culinaire hoogstandjes en alles voor het buitenleven, biedt de organisatie in ieder geval variatie. Tel daarbij de tweede editie van ‘Taol in Tentie’ mee, en je hebt een prachtige fair. De toegang is – net als altijd – volledig gratis. ‘Laagdrempeligheid’ is het codewoord, al waarborgt de organisatie de kwaliteit van de markt nauwlettend.

Dit jaar is er uiteraard iets extra’s toegevoegd aan het programma: ‘de BloemenLiefaira’. Of zoals voorzitter Lambèrt het in eigen woorden zegt: ‘Alles wat met groei en bloei te maken heeft.’ Daarbij heeft de organisatie gezorgd voor grote namen. Neem nu Anniek Siegers, van Bloem & Cadeau Boutique Anniek. Zij deed mee aan het WK bloemsierkunst en zal workshops geven tijdens de Liefair. Daarnaast zal Jannie Wilkens van Bloemenweelde uit Eelde aanwezig zijn, en zal ook Michel Griep van Groencentrum ILEX aanwezig zijn.

‘De bedoeling’, vertelt Lambèrt, ‘is dat er een soort bloemenlaan ontstaat. Een hele reeks kramen met bloemen en alles wat hieraan gerelateerd is.’ Zo zal ook Sander Boom –Europees Kampioen ‘carving’ – een duit in het zakje doen.

Vernieuwen is de kunst

‘We proberen ieder jaar wat anders te doen. De Liefair net even een ander tintje te geven’, vertelt Harrie. Dat lukt ieder jaar alleraardigst en zal ook nu – met de BloemenLiefaira – geen probleem moeten zijn. Natuurlijk staan er ook een aantal vaste onderdelen op het programma. Muziek wordt weer verzorgd door Lion Rules, in samenwerking met troubadour Jan Roelof Bathoorn. Uiteraard zullen ook accordeonisten de Lieverse straten weer ‘onveilig’ maken en zal het Shantykoor Lieveren optreden. Voor de komende jaren staan er echter nog genoeg nieuwe ideeën klaar. ‘Er zit nog veel in het vat’, zegt Lambèrt. ‘We hebben genoeg toekomstplannen. We willen laagdrempelig blijven, maar wel vernieuwend. Dat is een mooie uitdaging.’

Lieveren wordt Liefair

De voorbereidingen voor de Liefair zijn eigenlijk al begonnen na de editie van 2017, maar de laatste tijd komt het natuurlijk steeds dichterbij. Hierdoor wordt het ook drukker. Bert weet het goed samen te vatten: ‘Het is weken voor de Liefair al gezellig, maar wanneer het dichterbij komt, wordt het spannender. Als dan ’s ochtends om 11:00 uur de fair losbarst, dan is dat een hele opluchting.’

Het laatste volledige weekend van augustus draagt Lieveren de naam ‘Liefair’. Een ludieke actie om de fair nóg wat meer aandacht te geven. Maar met jaarlijks tussen de vijf- en achtduizend bezoekers, is die aandacht misschien niet eens meer nodig. Voorzitter Lambèrt ziet dit toch anders. ‘Je moet er ieder jaar op een strategische manier aandacht voor vragen. Daar heb je feeling voor nodig.’

Sponsoren

Eigenlijk hebben ze maar weinig sponsoren, maar ook de Liefair kan niet zonder de plaatselijke ondernemer. Neem nu Fysiotherapie Beuzenberg en The Concrete Factory, die de organisatie voorzien heeft van nieuwe polo’s. ‘We hebben verder geen donateurs of leden’, vertelt Harrie. ‘We doen alles op eigen kracht.’ Het parkeren wordt tijdens de markt geregeld door professionals en de auto’s worden ter plek gewezen door de Handbalvereniging Roden. ‘Zij krijgen daar een bepaald bedrag voor, zo help je die vereniging daar ook mee’, besluit Lambèrt.

Tot slot

Lambèrt, Harrie en Bert kunnen niet wachten. De heren met een hart voor Lieveren, hebben alweer de grootste voorpret. Verder kunnen ze alleen maar hopen op goed weer, maar dat is de afgelopen jaren telkens uitstekend geweest. ‘Wij zijn de zonnigste fair van het noorden’, zegt Lambèrt uiterst serieus. ‘De afgelopen jaren hadden we één keer een buitje en die viel net voor aanvang van de fair.’ U hoort het. Voor een gezellige fair met heerlijk weer, zit u in Lieveren altijd goed.

Wat: Liefair 2018

Wanneer: zondag 26 augustus

Waar: Lieveren

Info: www.liefair.nl

Bestuur: Lambèrt Sanneman, Bart Elderhorst, Jan Kuiper, Harrie Meek, Bert Wilkens, Geurt van der Veen, René Douwes, Jan de Vries, Albert Dijkstra, Albert Noord en Arnaud Boer.