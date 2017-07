De Lus: vanaf 17:00 één en al wielerspektakel in Roden

RODEN – De toegangen naar het centrum van Roden zijn afgesloten, Roden is klaar voor de 47e Lus van Roden. Het programma: Om 17:00 start de Juniorenkoers, een rit van 65 kilometer. Om 18:30 worden de Junioren gehuldigd en om 19:00 start de Ploegentijdrit van de wielerclubs. Vervolgens gaat om 19:45 de Elite Herenkoers (100 kilometer) van start. Om 22:00 volgt de huldiging van der Heren terwijl ook de Knight Riders start. Een mountainbiketocht van 45 kilometer in het donker.

De Lus van Roden is nog altijd 1 van de betere criteriums van het Noorden, weet Albertus Lieffering. ‘We werken met vrijwilligers met veel ervaring en het publiek staat bij start en finish rijen dik. De renners weten dat te waarderen en komen dan ook graag naar Roden.’ Op zaterdag begint het programma op de brink om 17.00 uur met een juniorenrace waar ongetwijfeld lokale held Adne Koster van zich zal doen spreken. En het allerlaatste nieuws is dat wielercrack Liewe Westra (net gestopt met zijn profcarrière) ook aan de start verschijnt, weet Lieffering te vertellen. Om 19.00 uur start er een ploegentijdrit met onder andere WTC Roden, NOAD Peize en Wielervereniging Westerkwartier. Om 19.45 uur gaat de Elite Herenkoers over een afstand van 100 kilometer van start. Ook hier een lokale wielerpersoonlijkheid en wel Patrick van der Duin uit Nieuw Roden. Na de wedstrijd start er een ander spektakel. Dan namelijk gaan 150 ATB fietsers de nacht in voor een drietal ronden van ongeveer 40 kilometer. ‘Hartstikke mooi,’ zegt Albertus Lieffering. ‘We gaan dwars door de kroeg Onder de Linden, gaan over het cross country terrein van de manege in Roden, ligt er een bijzonder slinger rondom de tennisbanen en wordt er een duik gemaakt door een oplegger van een vrachtauto. We organiseren dit samen met WTC Roden. Een waar spektakel waar het publiek van zal gaan genieten. Met veel technische passage in het donker en natuurlijk is het een mooi gezicht, al die renners met lampjes op hun helm in deze nachtelijke ATB rit.’ Samenwerking met de horeca is er volop. Er is vertier, ook in de trant van muziek, artiesten en optredens.