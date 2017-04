De man met de hamer

Naam: Jan Kemkers

Functie: Juryvoorzitter Sportgala Noordenveld

‘Het Sportgala is een groot evenement geworden in de afgelopen jaren en dus hebben wij als jury, en daarvan ben ik al jaren voorzitter nadat ik aanvankelijk als wethouder sport bij het evenement was betrokken, deze week al weer met de organisatie om tafel gezeten om vooruit te blikken op de editie van 2018. Dat gala zal opnieuw eind januari worden gehouden in de Pompstee in Roden. Wij als jury bemoeien ons feitelijk niet met de organisatie, wél zijn er een aantal interessante dingen besproken die ons ook aangaan. Zo wordt er in 2018 een categorie toegevoegd. Dan namelijk zal voor het eerst de ‘coach van het jaar’ benoemd worden. De trainer/coach bleef eigenlijk onderbelicht en vaak stond alleen de sporter of de ploeg in de spotlight. Daar willen we dus iets aan doen, want de trainer/coach speelt een belangrijke rol. Mooi was dat zowel wij als de organisatie het er meteen over eens waren. Het wordt dus een extra categorie. Ik moet eerlijk bekennen dat ik van de week danig onder de indruk ben geraakt van de plannen met het gala. Zoals bekend wordt de avond voor het grootste gedeelte georganiseerd door Bo Luimstra en Pascalle de Vries. Twee jonge meiden die vorig jaar zo voor de leeuwen gegooid zijn. Na de evaluatie hebben ze een toekomstvisie gemaakt en de plannen zijn prima. Ze weten wat ze willen en steken er een hoop energie in. Voor ons was het belangrijkste aandachtspunt dat de genomineerde sporters ietsje meer aandacht kregen op de avond zelf. Bo en Pascalle vonden dat ook en dat gaat – als het allemaal lukt- vanaf 2018 gebeuren met filmpjes en foto’s. Daarnaast hebben ze nog veel meer mooie en ook reële plannen, maar die moeten ze zelf maar eens uit de doeken doen. Ja, ik neem mijn taak als juryvoorzitter bijzonder serieus. Net als de andere juryleden dat ook doen. Onze vergaderingen duren lang omdat we het over van alles en nog wat hebben, als het om de sporters gaat weet iedereen altijd van de hoed en de rand. We zijn het niet altijd eens en discussiëren op basis van inhoud. Dat vind ik zelf altijd ene mooi proces en uiteindelijk komen we op een uitslag waarin iedereen zich kan vinden. De juryleden Vincent Muskee, Aaltje Bron en Jan Arends hebben toegezegd door te gaan, dat doe ik zelf dus ook. Bovendien is het de bedoeling dat we versterking krijgen, want zoals wellicht bekend is Erwin van de Looi gestopt. Zijn positie was nog niet ingevuld. Ik geniet nog elk jaar van het gala. Neem het afgelopen jaar. De oeuvreprijs en de daarmee gepaard gaande emotie. Dat is sport, dat is echt. Ik geniet daarvan. En dus zal ik me als juryvoorzitter zo lang mogelijk inzetten voor dit prachtige evenement.’