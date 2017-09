De mooiste vaart ter wereld

In the sportlight: Gondelvaart Jonkersvaart

JONKERSVAART – Bij gondels denk je in de eerste plaats aan Venetië. Maar denk je aan gondelvaarten, dan kom je in eerste instantie terecht bij Jonkersvaart, dat kleine dorpje, dat zo actief is en al voor de 42e keer de Gondelvaart organiseert. Het hele dorp is daarbij betrokken. En het gaat niet alleen om de Gondelvaart- wel het hoogtepunt-, op zaterdag 9 september, maar de hele week is het feest in het dorp, dat ook nog eens mooi versierd is. Het zorgt elk jaar voor een invasie van enkele duizenden bezoekers, die uit de hele regio komen.

De Vereniging voor Dorpsbelangen “Eendracht Maakt Macht” (EMM) Jonkersvaart is een actieve vereniging, opgericht in 1897, met als doel opkomen voor de belangen van de inwoners van Jonkersvaart. ‘EMM’ organiseert verschillende activiteiten. Onder andere een dwaaltocht, een gondelbouwersavond, paaseieren zoeken, een fietstocht, een schoonmaakmiddag, beachvolleybal, viswedstrijd, spelletjesmiddag en natuurlijk ook de jaarlijkse feestweek met als knallende start de bekende Gondelvaart. De Gondelvaart was de laatste jaren op de eerste dag in september, tegelijkertijd met Eelder Bloemencorso, topevenement in de regio. Sommige mensen combineren dit overigens. In de middag naar het bloemenfeest, ’s avonds het waterfestijn. “Het is inderdaad een week later. Dat varieert wel eens. Dat heeft met de late vakanties te maken”, weet voorzitter Rien Stuut en Vereniging Eendracht Maakt Macht. Het motto van de 42e editie is ‘de jaren ‘80’. Er verschijnen weer tien mooie gondels aan de start, belooft Stuut. De jaren ’80. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de val van de Berlijnse Muur bijvoorbeeld. De kubus, de tv-kraker van die tijd, De Dukes of Hazard, De Smurfen mogen niet ontbreken, ruimtevaarder Wubbo Ockels, Mr. Bean, De Kleine Zeemeermin. Ze zijn volle gas aan de gang”, zegt Stuut. In dit geval ‘volle vaart’. Op verschillende plaatsen langs het traject worden de bezoekers vermaakt. Een deskundige jury beoordeelt de gondels en aan het eind van de avond worden zowel de jury- als de publieksprijs uitgereikt tijdens een feestelijke avond. “Het is altijd spannend, tot de laatste dag. Je maakt iets van hout. Je kunt niet eerder de boot aankleden. De laatste drie dagen moet het gebeuren. We vertrekken meestal rond half negen. Het hangt af, hoe donker is. Het hele dorp is dan sfeervol verlicht. Op het plein is er een draaimolen, er is muziek, kortom een gezellig gebeuren. Bij het bedrijf van Stuut verrijst ook een podium, dat fraai wordt aangekleed. “Dat was vorig jaar heel sfeervol. Als het mooi weer is zijn de eerste bezoekers er al vroeg en spreiden een kleedje uit. En gaan ervoor zitten. Onder de deelnemende gondelvaarders ook twee nieuwe groepen, jeugdige deelnemers. De gondels moeten aan enkele eisen voldoen. De constructie mag 3 meter hoog zijn. Voor de brug moet dit teruggebracht worden tot 90 centimeter. En dat is de grootste attractie. De hoge mast moet op tijd naar beneden, om door te kunnen varen. De sliert boten wordt voortgetrokken door een boot. Eerder was dit een boot van het waterschap. Loonbedrijf Zeijerveld heeft dit klusje overgenomen. De boot in andere handen, maar de machinist is gebleven: Henk Kuiper, afkomstig uit Nuis. Veiligheid staat ook bij dit evenement, aan het water, hoog in het vaandel. Een groep vrijwillige duikers, de zoon van Jagersma en kameraden, houden toezicht, vooral bij de bocht. Gondel nummer 11 is Amicitia. De muziekverenging vaart elk jaar mee en zal uiteraard zingen en de stemming erin brengen.

Feestweek

Die stemming zal na de zaterdag erin blijven, want dan is het de hele week feest. Dinsdagavond wordt een bingo gehouden, voor volwassenen en ouderen uit het dorp. Woensdag is het kindermiddag. Dat is een leuke middag voor kinderen van de basisschool. Donderdag wordt een trekkerbehendigheidswedstrijd gehouden. Vanaf 19.00 kunnen chauffeurs zich opgeven aan de baan. Vrijdag staat in het teken van darten en klaverjassen. Zaterdag presenteert de organisatie ‘Jonkersvaart Got Talent’. Dit in de plaats van de traditionele playbackshow, waarvoor de belangstelling de laatste jaren minder was. Daarom mogen de talenten opstaan! Kun je goed live zingen, kun je een instrument bespelen, een dansje, een goocheltruc, iets grappigs of op de kop staan? Geef je dan op voor deze bijzondere avond op zaterdag 16 september. Deze avond is om 20.30 uur in De Schuur. Het optreden mag maximaal 5 minuten duren. Opgave kan tot uiterlijk woensdag 13 september voor 14.00 uur. Opgeven via admin@jonkersvaart.com De presentatie is in handen van DJ Rene Kaassoufflé. Met aansluitend een liveband, in de feestzaal. Muziek, gein, sfeer. Sfeervol zal het sowieso zijn in het hele dorp en bij het water.

Er wordt nog meer georganiseerd in Jonkersvaart. Zondag 17 september wordt de Brommercross Jonkersvaart georganiseerd. Voor jeugd vanaf 5 jaar tot en met volwassenen. De race is bij De Schuur, Jonkersvaart 95. Keuring en training 9.30 uur. Start wedstrijden 13.00 uur. Opgave via E-mail: sjirkjonkersvaart@hotmail.com

Wat: Gondelvaart Jonkersvaart

Wanneer: zaterdag 9 september om 20.30 uur. Aansluitend feestweek

Waar: Jonkersvaart

Informatie: www.jonkersvaart.com