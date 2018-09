‘De neuzen staan dezelfde kant op’

MFC Zevenhuizen komt langzaam maar zeker dichterbij

ZEVENHUIZEN – Het multifunctionele centrum in Zevenhuizen lijkt langzaam maar zeker dichterbij te komen. Waar in juni het MFC nog op losse schroeven stond en het maar zeer de vraag was of het centrum er überhaupt zou komen, wordt er nu constructief vergaderd. Zowel de gemeente Leek als de Stichting MFC 7huizen meldden dat ze steeds dichterbij elkaar komen. Voor Zevenhuizen breekt er nu een cruciale periode aan. Een periode waarin de gemeenteraad uiteindelijk moet bepalen of zij akkoord gaan met een verhoging van het budget voor het MFC.

Wethouder Hans Morssink, die samen met burgemeester Berend Hoekstra om tafel zit met de Stichting MFC 7huizen, vertelt dat de gesprekken constructief verlopen. ‘Beide partijen hebben natuurlijk een belang in een dergelijke voorziening’, zegt Morssink. ‘Het zou mooi zijn om nog voor de herindeling duidelijkheid te hebben.’ Burgemeester Berend Hoekstra, zelf woonachtig in Zevenhuizen, ziet het wel zitten. ‘Ik ben optimistisch.’

Richard Kobes, voorzitter van Stichting MFC 7huizen, is positief gestemd. ‘We zijn op de goede weg’, constateert hij. ‘Er is een ambtelijke werkgroep gevormd, die zich hier fanatiek mee bezighoudt. Zij maken heel veel dingen duidelijk, die eerder nog onduidelijk waren.’

De plannen van Stichting MFC 7huizen moesten wat worden bijgeschaafd. De gemeente Leek vond de plannen iets té ambitieus. Inmiddels zijn de ambities naar beneden bijgesteld. Zo is er geen sprake meer van een ‘zorgsector’, wat inhoudt dat er geen huisartsenpraktijk in het MFC komt. ‘We hebben ook kunnen snijden in het aantal vierkante meters’, vertelt Kobes.

‘Beide partijen liggen nu niet zover meer uit elkaar. We gaan er vanuit dat er voor 1 januari een plan ligt’, zegt Kobes. De bal ligt nu bij de gemeenteraad van Leek, zo geeft Kobes aan. ‘De raad adviseert het college. Als de raad dus overtuigd is dat er meer geld bij moet voor het MFC, dan zal de college dat advies overnemen.’

Zelf is Kobes niet bang dat het extra geld er niet zal komen. ‘Het is geen heel groot bedrag. Ik denk dat we er wel uitkomen.’ Stichting MFC 7huizen heeft de afgelopen tijd flink gelobbyd bij de verschillende partijen in de gemeente Leek. ‘De partijen hebben een goed beeld gekregen over de nut en noodzaak van het MFC. We hopen dat op 21 november, bij de laatste gemeenteraadsvergadering, er definitief een besluit zal worden genomen.’

De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Op dinsdagavond 11 september debatteren zij in het Verenigingsgebouw van Zevenhuizen over, onder andere, het MFC.