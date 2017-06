De Nijenoert naar landelijke finale volleybal in Houten

LEEK – Ieder jaar in februari wordt door bijna alle scholen in Leek meegedaan aan het School Moves Volleybaltoernooi van Impala. Dit jaar had O.B.S. de Nijenoert gewonnen bij groep 5, 7 én 8! Een combinatieteam van groep 7 en 8 werd vervolgens in Assen provinciaal kampioen en mocht zaterdag naar Houten afreizen om te strijden voor het Nederlands kampioenschap. Het niveau in de poule van groep 8 was erg hoog, en het lukte de Nijenoert niet om de kruisfinales te bereiken. Het ging wel steeds beter en gelukkig werd er nog een heel mooie set afgesnoept van de latere nummer 2. Uiteindelijk werd het team van Marit, Marit, Féline, Pien, Amber, Lara en Lieke 9e van heel Nederland. Het team heeft een ontzettend leuke dag gehad en heerlijk gevolleybald met veel gezelligheid.