De Ongenede Gast gooit een pijltje

De Ongenode Gast was ditmaal een blij mens. Afgelopen weekend mocht hij maar liefst twee keer naar het mooie nieuwe dorpshuis MFA DE Schans in Een. Dartclub ‘t Eenergat had een 24uurs marathon georganiseerd en dat voor een goed doel. Kinderen Kanker Vrij oftewel KIKA.

Zaterdagmorgen om 10.00 uur trapte voorzitter van de Belangenvereniging in Een Wisse Hummel af. Hij zag een gezonde spanning op de koppies van de darters. En daar had hij gelijk in. Anneke Louters zit ook in de organisatie en had er zin in. ‘We zijn er klaar voor,’ liet zij enthousiast weten. Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld was ook van de partij. Kan hij dan ook al darten? Nee, dat is niet echt zijn ding, al had hij wel in het geheim een ietsje geoefend. De opdracht was duidelijk. Gooi met een aantal pijltjes drie ballonnen op het bord stuk en we gaan beginnen. Bij pijl negen ging de eerste ballon stuk. Daarna volgenden nog een stuk of vijftien pijlen en onder luid applaus knalde de laatste ballon kapot en zo werd de marathon in gang gezet. De darters Henri en Martijn beten de spits af.

Burgermeester Klaas Smid had grote waardering voor de actie die door de darters op touw was gezet. ‘Dit worden twee leuke dagen in Een. En dat de opbrengst is voor een goed doel, daar kan ik alleen maar bewondering voor hebben. Het geld kan goed gebruikt worden voor nog meer onderzoek en het vinden van oplossingen,’ zei hij.

Ook op het voorterrein van het dorpshuis was van alles te doen deze zaterdag. De brandweer uit Norg arriveerde en ging volop met toetsers en bellen door de Norgerweg. Zij gaven deze dag enkele demonstraties. De 2 jarige Sem Beerepoot liet zich dat geen twee keer zeggen. Na een kleine instructie ging hij samen met brandweerman Gerrie Lukkes aan de slag. Het dorp was goed betrokken bij de acties van de darters. Er was een kleine rommelmarkt, in de middag werden tientallen auto’s gewassen in een zogenaamde wasstraat voor de school en werden volop lege statiegeldflessen ingezameld. Ook in het dorpshuis waren er allerlei acties opgezet om de pot voor KIKA goed te vullen.

In de middag- en avond uren was er volop vertier. Enkele artiesten uit het land traden belangeloos op en hielden de sfeer er goed in. Ondertussen werd de estafette marathon doorgezet. De uit zo’n 15 leden tellende dartclub had het er maar druk mee. Sommige moesten 4 keer een uur opdraven. Een ander stond zelfs 2 uur achtereen te darten. Het veldbedje in de kleedkamer werd nauwelijks gebruikt. De meesten bleven 24 uur in touw. Toen de ongenode gast de volgende ochtend rondom 9.30 uur wederom present was, werd hem duidelijk dat de sfeer er nog steeds goed in zat. Markus Mulder keek tevreden rond. ‘Het ging goed, het was minder zwaar dan we hadden verwacht. Gezellig druk en echt super geslaagd,’ liet hij weten. Ondertussen waren de darters Jolanda en Rick bezig met de slotrondes op het bord. De klok van zondag 10.00 uur naderde.

Geertje Wiersma was als vertegenwoordigster van KIKA aanwezig om mede het bedrag van de opbrengst bekend te maken. Geholpen door Gerrie Lukkes en dartster Silvia kwam er een bedrag van maar liefst 2274 euro tevoorschijn. Een mooi bedrag om trots op te zijn. ‘En dit is nog maar een voorlopig eindbedrag,’ gaf Anneke Louters aan. ‘Alle collectebussen in Norg zijn nog niet meegeteld. Die bedragen komen er ook nog bij en dat zal het bedrag nog hoger maken. Het is meer dan wij hadden verwacht. We zijn er dan ook ongelofelijk blij mee.’

De (on)genode gast

