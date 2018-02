De Ongenode Gast begeeft zich in de duinen, de Norgerduinen

NORG – Dat het druk was in Bospaviljoen de Norgerberg mocht geen verrassing heten. Wanneer er iets gebeurt rondom de Norgerduinen, dan rukt doorgaans een heel peloton bosbewoners uit om hun mening te laten horen. Dat weten de gemeenteraadsleden van Noordenveld inmiddels ook. Niet vaak zullen zij bij raadsvergaderingen de publieke tribune zo gevuld zien hebben. Vandaag gelukkig geen zieltogend lange raadsvergadering. Vandaag is het feest. Koffie en taart, fris en bier: de overhandiging van de Expeditie Norgerduinen aan gedeputeerde Stelpstra beloofde een feestje te worden. En als er gefeest wordt… U raadt het al. De Ongenode Gast was erbij.

Allereerst de auto maar even kwijt raken op de parkeerplaats tegenover het bospaviljoen. Geen eenvoudige klus. De vele neerslag van de voorgaande dagen heeft de parkeerplaats tot een hobbelige zandvlakte vol plassen gemaakt. Met een ouderwetse kletspoot en een sikkeneurig gezicht stapt de Ongenode Gast het bospaviljoen vervolgens binnen. Geen lekker begin van de feestelijkheden.

Eenmaal binnen treft hij de bekende gezichten. Gemeentesecretaris Marinus van der Wal en burgemeester Klaas Smid uiteraard als eerste. Het is alweer een tijdje geleden dat onze burgervader in deze rubriek voorkwam. Een zakelijke begroeting volgt, maar in de ogen van de burgemeester valt opluchting te lezen. Het voelt goed om elkaar weer te zien en te weten dat de Ongenode Gast nog steeds de agenda van de burgemeester op de voet volgt.

Verderop in de zaal treffen we de –iets minder- bekende Noordenvelders. Gemeentebelangen is met een grote delegatie aanwezig. Jan ten Hoor, Hendrik Smeenge en de ‘Norger troef’ Rikus Koopman. Laatstgenoemde begint direct enthousiast te vertellen over de schaatsers die zojuist medailles hebben behaald in Pyeongchang. Helaas, de Ongenode Gast volgt dergelijke schertsvertoningen niet. Een goed gesprek over de machtige dijen van Ireen Wüst zit er derhalve niet in.

Naast de delegatie van Gemeentebelangen, is ook D66 vertegenwoordigd. Frederik van Lookeren Campagne mag als Norger niet ontbreken en ook lijsttrekker Gerbrant Fennema drukt zijn snor niet. De gasten worden ondertussen voorzien van koffie en gebak. Albert Koele, voorzitter van de vereniging van huiseigenaren Oosterduinen Norg, volgt het schouwspel op de voet. Vlak voordat burgemeester Smid het openingswoord gaat verzorgen, verovert de Ongenode Gast een plekje aan de statafel bij Anniek Siegers en Maikel – niet Michael! – Spijkerman. Laatstgenoemde is momenteel druk bezig met de herinrichting van de bushalte in het centrum van Norg. Nog niet zo’n makkelijk klusje, vertelt Maikel. ‘Als het aan mij ligt hebben we het binnen een jaar aangepakt’, zegt hij. We duimen voor hem, maar zien het somber in.

De burgemeester begint vervolgens aan de openingsspeech. Eigenlijk vreemd. Wethouder Henk Kosters zou toch de opening doen? Als verantwoordelijke wethouder heeft hij zich hard gemaakt voor de Expeditie Norgerduinen, iets wat hem in de Norgerduinen veel medestanders heeft opgeleverd. ‘Helaas is wethouder Kosters geveld door de griep’, laat Smid weten. ‘Vandaar dat ik u welkom mag heten.’ Dat vindt Smid geen vervelend klusje, zo laat hij weten. Smid roemt de betrokkenheid van de inwoners en noemt de grote opkomst een voorbeeld van die betrokkenheid.

Vervolgens is het tijd voor een stukje amateurtoneel dat zijn weerga niet kent. Abe de Verteller, of het z’n echte naam is laat zich raden, vertelt het verhaal van Norg. Over Hendrik van Norch en de Witte Wieven. Abe is enthousiast, dat kan van het toehorende publiek niet gezegd worden. ‘Hier ben ik niet voor gekomen’, hoort de Ongenode Gast iemand achter zich mompelen. Nee, een onverdeeld succes is het niet. Aan het eind van zijn verhaal – dat toch bijna een kwartier in beslag heeft genomen – klinkt er opgelucht applaus. Snel over naar het officiële gedeelte van de ceremonie.

Het woord is aan Tjisse Stelpstra, de gedeputeerde van de Provincie Drenthe. Zojuist werd de Expeditie Norgerduinen aan hem overhandigd. Hij vindt het jammer dat wethouder Kosters er niet is, maar is niet te beroerd om hem alsnog te complimenteren. ‘Ik heb de wethouder gevraagd met een goed plan te komen, dan zouden wij over permanente bewoning kunnen praten. Dat plan ligt er, maar nu moet het pas écht gebeuren. U heeft nog een lange, maar hele mooie weg te gaan’, aldus Stelpstra.

Vervolgens zijn er bloemen. Deze worden uitgereikt door de gemeente en zijn – je verzint het niet – voor medewerkers van de gemeente. Projectleider Janine Hogeman en communicatiemedewerker Hinke Vonk worden in het zonnetje gezet. Natuurlijk valt hun rol in het geheel niet te onderschatten, maar in dat opzicht zijn er wel meer mensen aanwezigen die een bloemetje hadden verdiend. Ach, het zal de aanwezigen verder niet interesseren. Zolang de Expeditie Norgerduinen maar een goed vervolg krijgt, zijn zij tevreden.

Wat: Overhandiging Expeditie Norgerduinen

Wanneer: Maandag 12 februari

Hoe laat: 16:30 uur