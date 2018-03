De Ongenode Gast begeeft zich in de kunstwereld

RODEN – Het is haast onmogelijk om een parkeerplaats voor de blikken viervoeter te vinden, en dus heeft de Ongenode Gast maar besloten om de benenwagen te pakken. Dat kan ook, het is maar een klein afstandje naar Kunstencentrum K38. Daar wordt vanmiddag de opening verricht van de expositie ‘Noordelijk Realism’. Deze expositie is een initiatief van de Culturele Kring Roden, die in navolging van het Drents Museum nu hun eigen tentoonstelling openen geïnspireerd op het idee van ‘The American Dream’. De sectie Beeldende Kunst van de Culturele Kring heeft uitgepakt: met zeven beeldende kunstenaars van statuur, hebben zij een fraaie tentoonstelling op poten gezet.

Eerst maar even de werken bekijken, alvorens Joost Doornik de opening gaat verrichten. Joost exposeert zelf ook in K38, en heeft de eer om de tentoonstelling te openen. Hij wordt hierbij muzikaal ondersteunt door Ronald Nihot, die American Dream-songs ten gehore brengt. In het rondje langs de kunstwerken, zien wij de werken van de overige zes kunstenaars. Neem nu de schilderijen van Annemiek Vos. Haar werk is volgens haar zelf ‘eigentijds impressionistisch’ te noemen. We zien ook het werk van Ewoud Dubois. Hij groeide op in Canada en dat is in zijn werk te zien. Zo staat de stad Toronto vaak centraal. In de schilderijen van Sietse Jonker staat vooral de rust die een stilleven met zich meebrengt centraal. Joost Doornik zelf schildert vooral café interieur. Een opmerkelijke fascinatie heeft hij hiermee. Bij de schilderijen van Sara van Epenhuysen gaat het vooral om het ritme waarin zij schildert en minder over de objecten die ze ziet.

Tot slot is er nog ruimtelijk werk te zien, verzorgd door Mette Bus en Heleen Kater. Mette maakt voornamelijk bronzen vrouwen figuren die levenslust en kracht moeten uitstralen. Bij Heleen Kater staat de persoonlijke en intieme werkwijze ten aanzien van de relatie tussen mensen en natuur centraal.

Goed, eerst even genoeg over de kunstenaars en hun werk. Het is tijd voor de opening. Allereerst neemt Leo van der Heiden het woord. Als voorzitter van Stichting Kunstencentrum K38 bedankt hij de aanwezigen voor hun komst. ‘Mooi dat jullie de kou hebben getrotseerd’, zegt hij. Daarnaast wijst hij de gasten op Piet van de Riet, die een filmpje maakt van de opening. ‘Als u niet op het internet wilt verschijnen, blijf dan bij Piet uit de buurt’, waarschuwt hij. Vervolgens is daar Janneke Ulrich, die namens de Sektie Beeldende Kunst, Joost Doornik introduceert. Daarbij zegt Janneke dat Joost ‘hier zelf ook hangt’, wat gegiechel uit de zaal oplevert. De opening van Joost is leerzaam. Hij legt bondig de geschiedenis van het realisme in Nederland uit en vertelt over de tijd dat realistische schilders nog als ‘fascisten’ werden beschouwd door de abstracte kunstenaars. Dat laatste is gelukkig allang niet meer zo. Na de verkapte lezing van Joost, is het tijd voor de muzikale omlijsting van Ronald Nihot. Volledig akoestisch brengt hij Amerikaanse liedjes ten gehore, al zegt hij er direct bij dat hij ook een paar liedjes uit het begin van de zeventiger jaren zal laten horen. Het wordt hem door de aanwezigen vergeven.

De bezoekers staan zich ondertussen te vergapen aan de kunstwerken die met recht verbluffend mogen worden genoemd. Schitterende realistische kunst, een lust voor het oog. Zelfs voor de Ongenode Gast, die zich zelden in culturele kringen begeeft.

Wat: Opening expositie ‘Noordelijk Realism’ in K38

Wanneer: Vrijdag 2 maart

Hoe laat: 16:00 uur