De Ongenode Gast borrelt mee op de nieuwjaarsreceptie van Noordenveld

RODEN – Buiten was het koud en guur, binnen warm en gezellig. Nadat de Ongenode Gast zijn bolide heeft geparkeerd in het centrum van Roden – bij het gemeentehuis kon het immers niet meer – wandelt hij in rustig tempo naar de schuifdeuren van het ‘huis van de Noordenveldse democratie’. Daar blijkt heel bekend Noordenveld te zijn uitgerukt voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van de gemeente. En waar het gezellig is, daar is de Ongenode Gast.

Bekenden genoeg vanavond. Henk Koekkoek, fractievoorzitter van Lijst Groen Noordenveld, is één van de eersten die de Ongenode Gast een hand schudt. Daarna gaat het snel. Willem Bakering, wethouders Kosters en Wekema, Onno Euverman en Harm Jan Danker, kortom: wie is er niet?

De hapjes en drankjes staan erg precies uitgestald in de ontvangsthal van het gemeentehuis. Wijn, sap, bier met een te lage schuimkraag en fris neemt gretig aftrek. Het is belangrijk om goed te drinken, aangezien het toch wel erg warm is. De aanwezigen lopen – net als de Ongenode Gast zelf – rood aan. Het zijn feestjes waar je natuurlijk van moet houden. Bij een nieuwjaarsreceptie is het zien en gezien worden, en dus rukt heel prominent Noordenveld maar al te graag uit. ‘Wie er niet is, telt niet mee’, lijkt dan ook het motto van de Noordenveldse nieuwjaarsborrel.

Geen Ongenode Gast zonder zijn burgemeester. Of andersom natuurlijk. Inmiddels duikt burgemeester Klaas Smid al voor de derde keer op rij op in deze rubriek. Waar houdt het op? Het begint een beetje flauw te worden, en de Ongenode Gast heeft zich dan ook voorgenomen de burgemeester de eerste tijd even niet meer te volgen. Afstand is goed voor een relatie, zullen we maar zeggen.

Tegen half negen gaf de burgemeester zijn nieuwjaarsspeech. Hij blikte terug op een fijn, maar bewogen 2017. De jaarwisseling was goed verlopen, met slechts 1800 euro aan schade. Geen geld, zeker als je je beseft dat de gemeente Noordenveld wel eens 40.000 euro aan schade heeft gekend na een oudjaarsnacht. 40.000 euro! Dat is één vijfde van het weeksalaris van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk! Tel uit je winst.

Na de speech, die de burgemeester kort hield, ging de Ongenode Gast verder met handjes schudden. Roelof Pastoor, Albert Drenth, Dineke Scheper, Lammert Kalfsbeek, Johan Hummel, Cor van der Steeg, Rik van der Es, Anne Doornbos; er worden aardig wat handen geschud vanavond. En dan vergeet ik in dit rijtje bijna de man met de mooiste naam van allemaal: Frederik van Lookeren Campagne, raadslid van D66 Noordenveld.

Een man met een missie liep er ook rond: Henk Kouwenberg, secretaris van Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld. Hij is vanavond aanwezig met een aantal leden van de stichting, om het gesprek over toegankelijkheid in het centrum van Roden nog maar eens onder de aandacht te brengen bij de raadsleden.

We komen ook Eddy Lagro tegen, bestuurslid van Flotar Roden. Zelden was iemand zo blij om de Ongenode Gast tegen het lijf te lopen. Hij liet fotograaf Arjan Boer direct een kiekje maken om dit moment vast te leggen. Ongetwijfeld dat die prent op A3-formaat wordt uitgeprint en een mooi plekje krijgt in huize Lagro.

Op weg naar de uitgang, komt de Ongenode Gast nog genoeg bekenden tegen. Een kleine greep uit de selectie: Tineke Nieboer, Jack Hesseling, Hendrik Smeenge, Jos Darwinkel, Reimer van der Vlugt, Geert Willems, Robert Meijer, Jan ten Hoor, Jeroen Westendorp, Dragoslav Milkovic en Tanneke van Dijk. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, maar de ruimte is beperkt.

Goed, het nieuwe jaar is feestelijk geopend. Op naar een – ongetwijfeld – bijzonder 2018. Het jaar dat door de gemeenteraadsleden uitgeroepen is tot ‘Het jaar van het Erfgoed’. Hoe lang zal het duren, voordat deze illustere rubriek op de lijst komt te staan?

Wat: Nieuwjaarsreceptie gemeente Noordenveld

Wanneer: 8 januari

Hoe laat: 20:00 uur