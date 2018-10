De Ongenode Gast duikt in de foyer van de Winsinghhof op de ladies night

RODEN – Een bomvolle parkeerplaats aan de Brink in Roden afgelopen woensdagavond. Geen enkel plekje meer over voor de bolide van de Ongenode Gast dus maar voor de deur van het theater. Heel wat vrouwen hebben de gelegenheid aangegrepen om voor even aan hun kerel, aandacht slurpende kinderen of de hysterie van het huishouden te ontsnappen. Dat kan de Ongenode Gast zich overigens prima voorstellen. Die heeft namelijk zelf ook de vieze borden met veel plezier overgelaten aan haar partner. De stemming zit er goed in, in de foyer van het theater.

We worden allervriendelijkst ontvangen door Zinzy. Zij schuift de dames bij binnenkomst een Roder rumlikeurtje met prosecco in de handen. De Ongenode Gast bedankt even. Eerst verslag, daarna rum lijkt haar een verstandigere volgorde. Directeur van Theater Cinema de Winsinghhof Natalie Straatman kijkt tevreden. Zij weet kennelijk wel waar vrouwen blij van worden. Ze is van plan drie keer per jaar een avondje speciaal voor vrouwen te organiseren. Deze ladies night was binnen no time uitverkocht, zegt ze. 108 stoelen, 108 dames. En wat wil je ook met een film als Mamma Mia? Abba is nog steeds geliefd bij heel veel vrouwen. De blonde Agneta bij de mannen ook trouwens. Maar die zijn niet welkom woensdagavond. Daar is fotograaf Arjan Boer zich ook van bewust. Er zijn mannen die er een moord voor doen, maar hij staat als enige kerel in het gezelschap wat ongemakkelijk te draaien in het gangetje van de garderobe. Gina Kamminga uit Zevenhuizen heeft haar vriendinnen uitgenodigd voor een avondje uit. In Zevenhuizen gebeurt nooit wat zegt ze, dus de ladies night kwam als een geschenk uit de hemel. Vriendin Karin Polling beaamt het verhaal van Gina. Aly Huitema moest zelfs de provinciegrens over voor een avondje bios. Samen met vriendin Annette van de Veen toerde ze vanuit Haulerwijk naar Roden. Nou moet u weten dat de film maar bijzaak is voor de dames. Het is ze meer te doen om de gezelligheid. Met een kerel die geregeld de hort op is, is genoeglijk samen op een kleedje voor de openhaard er niet bij in huize Van der Veen. De Ongenode Gast stuit op een vriendinnenclubje. Janny Kuiper uit Nieuw-Roden staat met een drankje in de hand lekker te kletsen met Gea, Hennie, Doetie en Rosita. Héérlijk, zo’n avondje zonder mannen is de communis opinio onder de vriendinnen. Ieder jaar gaan ze ook samen een weekendje weg. Al 30 jaar lang. Abba is jeugdsentiment vindt Rosita, die zich bijna in haar woorden verslikt want dat verraad ook de leeftijd van de dames: 50. De schoonzussen én vriendinnen Jetty Klaassens en Grietje Holman zijn er ook. Net als Mydia en Aafke uit Roden. Normaal gesproken sporten ze altijd op woensdagavond. Voor de ladies night in de Winsinghhof gooiden ze hun principes maar wat graag even over boord. De Ongenode Gast kan zich er alles bij voorstellen. Liever op een rood theaterstoeltje dan op het zadel van een hometrainer.

Marjan van der Kroft staat in de deuropening van de bioscoopzaal. Als vrijwilliger van de cinema let ze erop of iedereen de juiste kaartjes heeft en vraagt gasten vriendelijk doch dringend de jassen op te hangen aan de daarvoor bestemd kapstok. Jassen in de bios kunnen namelijk brandvertragend werken, weet Marjan. Het leuke van vrijwilliger bij de bios zijn is dat je zelf ook voor nop een filmpje mee kunt pikken. Al is Marjan niet echt van de goodfeel films waar eind goed altijd al goed is. Ze kijkt liever naar spanning en sensatie. Een lekkere thriller bijvoorbeeld. Carmen en Natalie uit Roden zitten lekker vooraan in de zaal. De nichtjes maken nog even een selfie. Met de bedoeling die door te sturen naar hun andere nichtje die geen zin had om mee te gaan. Mammia Mia, duhuuuuh, suffe bedoening, verklaarde ze toen ze hoorde van de plannen van Carmen en Natalie. De Ongenode Gast keek nog even een half uurtje mee. Een verhaal over Donna, die de wijde wereld in trok om haar geluk te beproeven. En onderweg allerlei romantische avonturen met knappe kerels beleefde. En u raadt het; bij ieder avontuur een hoort een heerlijk romantisch nummer. Na Mamma Mia, Thank you for the music, Chiquitita en Dancing Queen sluipt de Ongenode Gast de zaal uit. Plank gas naar huis voor een romantisch avontuurtje met haar eigen kerel.

Wat: Ladies night

Waar: Winsinghhof

Hoe laat: 19:30