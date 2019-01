De Ongenode Gast duikt met z’n neus in de boeken

RODEN – De Roder Boekenmarkt is een walhalla voor de liefhebber. De grootste overdekte boekenmarkt van het noorden, streek afgelopen vrijdag voor de 22ste keer neer in het Rodense. De traditionele lange rij, de stormloop en de kritische blikken: het kwam allemaal weer langs op vrijdag 28 december. En de Ongenode Gast, u raadt het al, die stond weer met zijn neus vooraan.

De auto wordt geparkeerd bij de Albert Heijn. Aangezien de Roder Boekenmarkt dit jaar plaats zou vinden in het voormalige Aldipand aan het Julianaplein, is er extra parkeerplek geregeld bij de Albert Heijn. Laat dat maar aan de vrijwilligers van de Roder Boekenmark over, die uiteraard alles tot in de puntjes hebben geregeld. Gezamenlijk met twee boekenverzamelaars uit Drachten, loopt de Ongenode Gast richting de ingang. De twee verzamelaars zijn voor hun doen laat. Het is kwart voor negen en de markt gaat pas over een kwartier ‘los’, maar meestal zijn de heren eerder. ‘Dan stonden we hier al een uur van tevoren. Nu dus wat later. Ach, er is vast nog genoeg moois’, aldus Henk. Zijn kompaan Arjen denkt er hetzelfde over, maar toch lopen ze in een vrij hoog tempo richting de ingang.

We zien allereerst Mans Klaassens, die buiten plattegrondjes uitdeelt aan de wachtende boekenwurmen. Zo weten de verzamelaars direct waar ze heen moeten. Mans loodst de Ongenode Gast naar binnen, waarvoor nog bedankt trouwens. Binnen zien we Geert Wolters, voorzitter van Stichting Oost-West Kontakten. Hij is vandaag ‘portier’. Dat wil zeggen dat hij controleert of eenieder zijn bonnetje keurig betaald heeft, alvorens hij of zij naar buiten mag. Sowieso is het voor zijn stichting een goed weekend. Het geld komt immers gedeeltelijk ten goede aan Stichting Oost-West Kontakten. Ook de Ghana Werkgroep krijgt financiële steun van de opbrengst van de boekenmarkt.

We zien Hans de Rooij en natuurlijk voorzitter Arie van Klei. Die laatste is positief gestemd over de boekenmarkt. ‘Ik heb de indruk dat we meer boeken hebben dan andere jaren’, zegt hij. ‘We hebben ook aanzienlijk meer cd’s dan voorgaande jaren. De ‘luisterafdeling’ is flink gegroeid.’

Ondertussen – het is nog steeds geen negen uur – druppelen de vrijwilligers nog steeds binnen. Tjark Biesma, Laetitia Schweitzer, Harm Jan Meijer en Jan Klinkenberg passeren de revue. En ja, ook Henk Kouwenberg is weer aanwezig. In een bordeauxroodpak met dito stropdas, steelt hij de show. ‘Dit is mijn speciale boekenmarktpak’, lacht Kouwenberg.

Eventjes is er nog paniek. Voor de officiële opening van de Roder Boekenmarkt, heeft de organisatie Anne Doornbos weten te strikken. Echter, de Drense schriever is tien minuten voor negen nog in geen velden of wegen te bekennen. Even heerst er onrust, tot de Eener even later goedgemutst het pand binnenstapt. Uiteraard houdt hij zijn openingswoord in het Drents. Hij vertelt dat deze boekenmarkt voor hem speciaal is. Niet alleen omdat hij hem mag openen en hij voor het eerst zelf boeken heeft ingebracht, zijn eigen werk ligt hier namelijk ook. Het boek ‘De Paddenvanger’ kwam deze zomer uit en nu al ligt er exemplaar op de markt. ‘Dat kan twee dingen betekenen’, zegt Anne. ‘Of iemand heeft mijn boek gelezen en vond er niks aan, waardoor hij het gauw naar de boekenmarkt heeft gebracht. Of iemand vond het boek zo goed dat hij vond dat iedereen het moest lezen. Voor mijn gemoedsrust is het beter om dat laatste te geloven.’

Na het voordragen van het gedicht ‘Boek’ – hoe toepasselijk wil je het hebben – kunnen de deuren van de boekenmarkt dan eindelijk los. Het levert wederom een stormloop op. Mensen verdringen elkaar om de beste exemplaren te bemachtigen. Voor pr-verantwoordelijke Jenny Klerk is dit een altijd een mooi moment. Om te zien dat de markt loopt, de mensen tevreden naar buiten lopen en de vrijwilligers een topdag hebben.

De Ongenode Gast gaat evenmin met lege handen naar huis. Zes boeken en een ervaring rijker, stapt hij om kwart over negen als één van de eersten naar buiten. Er zouden nog vele volgen.

Wat: Roder Boekenmarkt

Wanneer: 28 december

Hoe laat: 8:45 uur