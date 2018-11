De Ongenode Gast eet een broodje mee op ’t Hoge Holt

RODEN – Op woensdag 7 november stond het Nationale Schoolontbijt weer op het programma. Dit jaarlijks terugkerende evenement op basisscholen in heel Nederland, schenkt aandacht aan het belang van een goed en gezond ontbijt. En dus verzorgen basisscholen een uitgebreid en zeer vitaminerijk ontbijt. Zo ook bij SBO ’t Hoge Holt, waar de hele school gezamenlijk bijeenkwam voor een goede start van de dag. De Ongenode Gast was erbij.

Het is een aangename novemberochtend, wanneer de Ongenode Gast zijn bolide bij ’t Hoge Holt parkeert. Op datzelfde moment draaien twee busjes van Taxi Nuis het schoolplein op. Er heerst een soort enthousiaste spanning op het schoolplein. En dat is niet zo vreemd. Niet alleen wordt er vanochtend samen ontbeten, ook ontvangt ’t Hoge Holt twee speciale gasten. Burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema eten vandaag een broodje mee.

Het ontvangst in ’t Hoge Holt is alleraardigst. De kinderen houden de deur open voor het bezoek, waarna het vriendelijke team het journaille ontvangt. Hen wordt een kop koffie aangeboden door Ineke, die nog even wijst op de AVG. Na goed te zijn geïnstrueerd, is het afwachten geblazen. Dat gebeurt in de lerarenkamer. Ondergetekende schuift aan bij directrice Nettie Feenstra, Klaas Smid en Alex Wekema. Nettie vertelt vol passie over de school, die ‘passend onderwijs’ aanbiedt. Inmiddels telt de school 160 leerlingen. Zij worden begeleid door een team van 38 personeelsleden, waarvan pakweg 20 leerkrachten. De school groeit qua aantal leerlingen, wat soms enige drukte met zich meebrengt. ‘Maar ik wil niet klagen’, voegt Nettie hieraan toe, die aangeeft een fantastische baan te hebben.

Terwijl Smid en Wekema genieten van hun koffie, valt de blik van één van de leraren op de ambtsketting van de burgemeester. ‘Leuk dat u die ook heeft meegenomen’, klinkt het. ‘Ja, ik heb nog een ketting maar die is heel zwaar’, zegt Smid. ‘Dit is mijn ketting voor huis-tuin-en-keuken gebruik.’

Wanneer het hoge bezoek zich de koffie goed heeft laten smaken en de kinderen inmiddels allemaal aan tafel zitten, is het tijd om richting de speciaal ingerichte ontbijtzaal te gaan. Vanuit de zaal klinkt het ongeduldige getik van plastic bestek, terwijl Nettie het bezoek naar binnen leidt. Wanneer het getik van bestek en geroezemoes enigszins is gaan liggen, neemt Nettie het woord. Ze heeft het over ‘hoog bezoek’ en vraagt aan de leerlingen of zij weten wie er vandaag zijn. Dat blijken zij te weten: de burgemeester en wethouder. Aan hen wordt gevraagd wat zij de hele dag doen. ‘Vooral veel vergaderen en praten’, zegt Smid. ‘Maar ik bezoek ook mensen in de gemeente die honderd zijn geworden. En opa’s en oma’s die al heel lang getrouwd zijn.’ Wekema, die onderwijs in zijn portefeuille heeft, maakt het ook niet al te lastig. ‘Ook ik vergader veel. Maar ik hou mij ook bezig met de scholen.’ Aan Smid nog de schone taak om een cheque ter waarde van honderd euro uit te reiken ten goede van de Kinderpostzegels. Na deze plichtplegingen, besluit Nettie dat het hoog tijd wordt om te beginnen. ‘Ik hoor hun magen rommelen!’

De kinderen tellen af van tien naar nul, waarna er luid ‘eet smakelijk!’ klinkt. Wethouder en burgemeester schuiven aan bij de kinderen. Wethouder Wekema zit aan tafel met Job, Willem, Luuk en Levi. Eén van de tafelgenoten van de wethouder wijst op een urgent probleem. ‘Er is geen hagelslag.’ Bedenkelijk kijkt Wekema om zich heen. Hagelslag, dat heeft hij niet in zijn portefeuille. Waar gaat hij dat zo snel vandaan halen?

Even verderop heeft Smid – zoals een burgemeester betaamd – plaats genomen aan het hoofd van de tafel. Hij geniet zichtbaar van de gesprekken aan de drukke tafel. Het is weer eens wat anders dan een ellenlange vergadering over de begroting. Dit zijn de krenten in de pap of – misschien toepasselijker – de krenten in de bol.

