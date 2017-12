De ongenode gast goes Brinkhof

NORG – Vluchtelingen, statushouders, nieuwkomers. Het geeft niet hoe je ze noemt, we hebben er allemaal een beeld bij om wie het gaat. Om mensen die, vooral door oorlogsgeweld, hun thuisland zijn ontvlucht en hier in Nederland terecht zijn gekomen in de opvangcentra. Vandaaruit krijgen zij al dan niet erkenning en wordt hen een huis toegewezen. Zo ook in de gemeente Noordenveld. Sinds 2010 gaat het om 260 personen die in verschillende dorpen in het Noordenveldse zijn gehuisvest. Op initiatief van GO Noordenveld werd afgelopen week een soort van mini-conferentie in De Brinkhof georganiseerd waarbij vooral organisaties uit het maatschappelijk veld waren betrokken. De opkomst was goed te noemen. De Ongenode Gast telde bijna 80 deelnemers aan de bijeenkomst.

Wethouder Jos Huizinga trapte af. ´In een tweetal vorige functies heb ik gewerkt in vluchtelingengebieden van Birma en Zuid-Soedan. Ik kan mij inleven in hoe het gaat als je plotseling van de ene cultuur in een andere cultuur terecht komt. Integratie van nieuwkomers in onze gemeente gaat niet vanzelf. We gaan samen onze nek uitsteken. In 2018 gaan we aan de slag.´ Bob Copper was er ook. Als ambtenaar van de Stuurgroep Vluchtelingen bracht hij diverse partijen bij elkaar om in 2016 om activiteiten voor nieuwkomers te organiseren. Dat lukt prima en dit is een mooi vervolg daarop. We zien Elly van Dijk die de statushouders in de gemeente van een woning voorziet. Buurtwerkers Jan Donkelaar en Tessa Steghuis van WiN doet mee aan de discussie. Albert Eissing van OPON laat zijn mening horen. En Tanja Haseloop van GO Noordenveld is aan het woord. ´Integreren gaat niet vanzelf. We moeten onze mouwen opstropen. GO staat voor Goede Ontmoetingen en daar gaan we mee aan de slag.´ We ontmoeten Wietse Wind van de PvdA en Tieneke Nieboer van Lijst Groen Noordenveld. Beiden betrokken politici bij sociale kwesties. ´Ik vind vooral de grote opkomst van deze middag een plus,´ zegt zij. ´En het hoeft helemaal niet om ingewikkelde activiteiten te gaan. Het gaat vaak om laagdrempelige ontmoetingen waarbij het goed is dat nieuwkomers vooral met de Nederlandse taal in aanraking komen. Dat maakt dat men mee gaat doen met de samenleving.´

Belangstelling genoeg, deze woensdagmiddag in de Brinkhof. Niet alleen vrijwilligers, statushouders en ambtenaren, maar ook de ‘gewone inwoners’ van Norg zijn er. Veelal buurgenoten van statushouders, die een bijdrage willen leveren aan de integratie van de nieuwe Nederlanders. De sfeer is uitstekend. Eenieder die de moeite genomen heeft om langs te komen vanmiddag, doet dit namelijk met goede bedoelingen. Hierdoor wordt er nuttige informatie uitgewisseld en kan er op een informele manier worden gepraat over het beter helpen van de statushouders in Noordenveld.

GO Noordenveld is een samenwerking vanuit de Noordenveldse Uitdaging, de ISD, de gemeente, Vluchtelingen werk Noord Nederland en Welzijn in Noordenveld. Presentaties van vluchtelingen waren er ook. Layla Darwisch uit Zuid-Libanon vertelde een indrukwekkend verhaal. ´Ik was verpleegster in Libanon en ik kreeg kennis van een man uit Irak. We zijn gevlucht. We hebben nu twee kinderen, een zoon van 14 en een dochter van 11 en wonen in Roden.´

En zo waren er deze middag meer verhalen. Verhalen die een vervolg verdienen, een GO Noordenveld.

Wat: Conferentie Nieuwkomers

Wanneer: Woensdag 29 november

Hoe laat: 14.30 uur