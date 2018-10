De Ongenode Gast is aanwezig bij de opening van Huiskamer Langelo

LANGELO – Vrijdagmiddag, twintig voor vier. Terwijl de zon nog volop schijnt, wandelt de Ongenode Gast richting Café Langelo. Enkele auto’s en een handvol fietsen voor de kroeg hebben zijn aandacht getrokken. Er staat iets te gebeuren in het dorpshart van ‘Langel’.

De terrasstoelen zijn opvallend leeg bij de kroeg, waar alleen Geert Hartlief en Erwin Reusken buiten staan. Het ontvangstcomité is chique gekleed. Een keurig pak met daaronder puntschoenen. Niet een outfit die je zou verwachten bij een cafébezoek.

Navraag leert dat er vandaag een officieel moment op het programma staat. De officiële opening van de huiskamer. Ondanks dat Café Langelo feitelijk al een jaar dienst doet als huiskamer, is een officiële opening er nog niet geweest. Een jaar eerder was er wel een openingsfeest, maar dat was niets meer dan een gezellig samenzijn wat later zou uitmonden in een drankgelag. Een officieus gebeuren dus. Vandaag vindt dan eindelijk het officiële gedeelte plaats.

In de kroeg is het druk. We zien een aantal bekende Langeloërs aan de stamtafel. Neem Frits en Albertje Weites, Jeichien Martens, Wibo-Rienk van der Molen en Marianne Beetstra. De eerste schijnt een verdienstelijk klaverjasser, al zijn daar de meningen nog wel eens over verdeeld. Aan tafel zitten ook Janneke en Harry Hoven, die bij feestjes in Langelo eigenlijk nooit verstek laten gaan. Jos en Alieneke hebben het druk achter de bar. Eerst met koffie, maar nog voor vier uur worden de eerste biertjes getapt. Officiële opening of niet, in de kroeg moet er bier worden gedronken.

Om vier uur neemt oud-wethouder Jacob Dam het woord. Jacob is voorzitter van Stichting de Huiskamer Langelo. Hij heet de aanwezigen van harte welkom en vertelt hartstikke blij te zijn. ‘Ein-de-lijk kunnen wij de huiskamer officieel openen’, zegt hij. Dam vertelt over het ontstaan van het idee in 2015 en hoe het café eigendom werd van de inwoners van Langelo. ‘De bestuursleden van de stichting hadden allen café-ervaring, maar dan wel aan de verkeerde kant van de bar’, lacht hij. ‘Gelukkig konden we terugvallen op veel deskundigheid.’ Wanneer de oud-wethouder Jos en Alieneke heeft bedankt voor het feit dat zij deze kroeg annex huiskamer willen runnen, geeft hij het woord gauw aan burgemeester Klaas Smid. Op datzelfde moment komt notaris Berd Bazuin binnenlopen. ‘Druk, druk, druk hè’, zal hij na de speech van Smid verklaren. ‘Als je maar niet in de Krant zet dat ik te laat was…’

De burgervader van Noordenveld liet in zijn speech weten dat hij bij zijn eerste bezoek aan Langelo als burgemeester, onder de indruk was. ‘De betrokkenheid onder de inwoners viel direct op’, zei Smid. ‘Ik kreeg ook gelijk een goed geschreven plan aangereikt, waarin stond wat men met deze huiskamer wilde doen.’ Nu, een aantal jaar later, is Smid onder de indruk van wat er bereikt is. ‘Er worden veel activiteiten georganiseerd en ik hoorde zojuist dat er nog steeds meer bij komt.’ En passant verwees hij nog naar het televisieoptreden in het NOS Journaal. ‘Als je kijkt wat jullie in drie jaar hebben gerealiseerd door de inzet en de kracht van de mensen zelf, dan is dat iets om trots op te zijn’, besloot Smid.

Voor er geproost wordt, haald Jacob Dam nog iemand naar voren. Een gewaardeerde kracht binnen het Langeloër dorpsleven. Kirsten Ipema, inmiddels wethouder namens Gemeentebelangen, wordt gevraagd om de officiële openingshandeling te verrichten. ‘Ze is opgeklommen van dorpsbestuur naar gemeentebestuur’, vertelt Jacob Dam, die daarbij vertelt hoeveel Ipema voor Langelo gedaan heeft. Vanwege haar werk als wethouder zag ze zich genoodzaakt afscheid te nemen als bestuurslid binnen de stichting, maar een officieel afscheid heeft ze nog niet gekregen. Nu wordt haar afscheid gecombineerd met de opening van de Huiskamer. Ipema onthult een bruin bordje, verwijzend naar Café Langelo. De borden komen op twee plekken in Langelo te staan. Waar? Dat is nog onbekend. Zolang de pijl op het bord maar de goede kant op wijst.

Goed, het officiële gedeelte is voorbij. Nu is het tijd voor een borrel. Evert-Jan Beetstra blijkt een man met een uitstekende timing te zijn. Nét wanneer de champagne rijkelijk vloeit, komt hij de kroeg met een keu binnenstappen. Hij kijkt wat verbaasd om zich heen, vraagt of de speeches al zijn geweest en stoomt in één lijn door naar de bar. Eerst maar een biertje. De keu blijft in de tas. Of er nog gebiljart werd, is maar zeer de vraag….

