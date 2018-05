De Ongenode Gast klautert 127 trappen op voor een fantastisch uitzicht

PEIZE – De zon schijnt volop en de thermometer geeft zesentwintig graden aan. Het is, mag je concluderen, heerlijk warm. De Ongenode Gast parkeert zijn auto bij de parkeerplaats van de Onlanden. De vorige keer dat hij dit deed, was het nog winter. Nu moet hij op zoek naar een plekje in de schaduw, om op de terugreis niet als een bezwete otter achter het stuur te zitten. Vandaag wordt de Uitkijktoren in de Onlanden officieel geopend. Dat zou eigenlijk al eerder gebeuren en wel op 18 januari. Vanwege ‘extreem weer’ ging dit destijds niet door, waardoor pas vier maanden later de officiële opening kan plaatsvinden. De Ongenode Gast vindt het wel prima: met dit weer door de Onlanden lopen is absoluut geen straf.

Op weg naar de Uitkijktoren, loopt een aantal leerlingen de tegengestelde richting in. Het blijken leerlingen van OBS de Rietzanger uit Eelderwolde. Zij hielpen boswachter Bart Zwiers bij de aankleding van het pad naar de toren. De toren vinden ze mooi en het uitzicht ook, maar ze vonden het wel een eind lopen. Goed, je kunt niet alles hebben. Aangekomen bij de Uitkijktoren, zien wij de performers van Urban House Groningen. Zij proberen, na de officiële opening, een aantal woorden te rijmen over de Onlanden. Mooi stukje theater, aangezien de performers hun rol met overtuiging spelen.

Op de trappen van de Uitkijktoren, het zijn er 127 in totaal, treffen wij wethouder Henk Kosters. Hij heeft, nog voor de officiële openingshandeling, een woordje gesproken over de uitkijktoren in ‘zijn Peize’. Of er nog prominente Peizenaren aanwezig zijn, wil de Ongenode Gast weten. Peinzend schudt de wethouder zijn hoofd. ‘Niet gezien’, zegt hij. Eigenlijk ook niet zo verrassend. De meeste mensen uit ‘Paais’ zullen allang op de toren hebben gestaan. Naast woorden van Henk Kosters, spraken ook Arend van Olst (voorzitter Anna Dorothea Hingst Stichting), Klaas van Nierop (stadsecoloog gemeente Groningen) en Carla Alma (lid dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest) over de prachtige uitkijktoren. Dat zij allen enthousiast zijn over de toren is mooi, maar de mening van natuurkenner en liefhebber André Brasse is nog veel meer waard. En gelukkig, ook hij is enthousiast. ‘De toren gaat op in het landschap hier. Prachtig gedaan’, zo luidt zijn conclusie.

Wanneer de klok drie uur slaat, volgt de officiële openingshandeling. Teo Wams (directeur natuurbeheer Natuurmonumenten) en Fleur Gräper (gedeputeerde provincie Groningen en Regio Groningen-Assen) nemen deze eervolle taak op zich. Na de opening is het de beurt aan het jonge talent van Urban House, terwijl de aanwezige bobo’s de pas weer naar beneden hebben ingezet om zich in een heuse feesttent aan een drankje te wagen.

Er zijn nog een aantal bekenden te bespeuren, zoals Tom Rustebiel, raadslid namens D66 Groningen. Duidelijk gecharmeerd van de nieuwe uitkijktoren, neemt hij foto’s voor het nageslacht.

Ook de medewerkers van Natuurmonumenten hebben het zichtbaar naar hun zin. Zij toeren rond in een soort golfkar om bezoekers of leden van het journaille van de Uitkijktoren naar de parkeerplaats te brengen. Ondertussen beantwoorden zij beleefd vragen over de toren en de natuur. En ze waarschuwen mensen voor laaghangende rupsen, want het is weer die tijd van het jaar. De Ongenode Gast heeft genoeg gezien. Op naar de bolide, die nog steeds in de schaduw geparkeerd staat. De uitnodiging van Natuurmonumenten om per golfkar te gaan, slaat hij beleefd af. De Onlanden kun je het beste ervaren, wanneer je te voet bent.

Wat: Officiële opening Uitkijktoren de Onlanden

Waar: Uitkijktoren de Onlanden

Hoe laat: 15:00 uur