De Ongenode Gast mengt zich tussen vrijwillig Noordenveld

RODEN – Een druilerige decemberdag is misschien wel hét moment om vrijwilligers in het zonnetje te zetten. In het gemeentehuis van Roden was dat afgelopen vrijdag dan ook het geval. Hier werden de nominaties voor de ‘Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen’ bekend. Organisaties en vrijwilligers kwamen hier tezamen om te netwerken, een kop koffie te drinken en natuurlijk om te kijken wie er genomineerd zouden worden voor de landelijke verkiezingen. De Ongenode Gast was erbij en deed verslag.

Misschien dat het aan de weersomstandigheden ligt, maar het gemeentehuis in Roden ziet er nog troostelozer uit dan anders. Het grauwe interieur doet nou niet per se vermoeden dat hier vanochtend iets feestelijks gaat plaatsvinden. Toch is dat wel degelijk het geval. Vandaag worden een drietal vrijwilligersorganisaties genomineerd voor de landelijke vrijwilligersprijzen. Daarnaast is er de uitreiking van de Passieprijs en de verloting van een cheque ter waarde van vijf honderd euro. Best een feestelijke aangelegenheid dus.

De Ongenode Gast valt middenin de plichtplegingen. Een woordje van wethouder Kirsten Ipema, die de verschillende aanwezige organisaties benoemd. Alle organisaties verdienen lof, maar er kunnen slechts drie genomineerd worden. Onder de aanwezigen zien wij onder andere Dragoslav Milkovic van Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Ook Oeds Keizer en Leo van der Heiden luisteren geboeid naar wethouder Ipema. ‘Het is lastig geweest voor de jury’, vertelt die laatste. ‘Er zijn veel organisaties die al heel lang, ontzettend veel doen. Neem nu Tafeltje Dekje, de Voedselbank en dan vergeet ik er nog heel veel.’

Een jury heeft het doorgaans nooit makkelijk en ook de dames Ipema, Haseloop (Noordenveldse Uitdaging) en Ligt (Welzijn in Noordenveld) zijn in dat opzicht niet te benijden. Dan de genomineerden. Allereerst K38. Belangrijk voor de cultuur in Noordenveld en gedragen door vrijwilligers. Ook de leerlingen van de Esborg worden genoemd. ‘De jeugd is de toekomst van het vrijwilligerswerk’, aldus Ipema. Tot slot wordt MensA – zeer terecht – genoemd. ‘Zij dragen de Noordenveldse gastvrijheid heel goed uit. Een prachtig initiatief.’

Voor de Passieprijs wordt het woord aan Elisa Ligt gegeven. ‘Het was haast onmogelijk te kiezen uit de negen genomineerden’, zegt zij, waarna ze die één voor één opsomt. Onder andere Tinus Slenema van VV GOMOS wordt genoemd. Maar ook voor de Passieprijs geldt dat er maar één iemand kan worden genomineerd voor de landelijke verkiezingen. Dat betreft in dit geval Gert van Wakeren. Hij is een fervent verkeersregelaar. ‘Een voorbeeld voor de rest’, zegt een collega verkeersregelaar, die namens Gert de prijs in ontvangst neemt. ‘Gert kon niet en vroeg of ik dat wilde doen’, verklaart hij.

‘We hebben juist voor een verkeersregelaar gekozen, omdat zij – net als de meeste vrijwilligers – vrij onzichtbaar zijn. Altijd op de achtergrond, maar zeker onmisbaar. Het gaat namelijk om de veiligheid van andere mensen’, stelt Elisa Ligt.

Even later verricht Tanja Haseloop een soortement van trekking. Eén van de aanwezige organisaties gaat er met een cheque van vijfhonderd euro vandoor. Als een verkapte UEFA-baas grabbelt Tanja in de bak die voor haar staat om er vervolgens één doosje uit te pakken. Voedselbank Noordenveld-Leek mag zich gelukkig prijzen: zij krijgen een welkome bonus van vijfhonderd euro, waarmee zij kwetsbare mensen kunnen voorzien van voedselpakketten.

Even later staan de vrijwilligers onder het genot van een kop koffie nog wat te keuvelen. Het uitwisselen van ideeën is één van de voornaamste redenen geweest om deze bijeenkomst te organiseren. De Ongenode Gast is ondertussen met Bernard Klaver aan de praat geraakt. Opmerkelijk, want ondergetekende meende dat Bernard tot het voorjaar een winterslaap hield om zich daarna pas weer vol op de Koningsdag in Roden te storten. ‘Dat heb je mis. We zijn inmiddels al weer druk bezig’, zegt hij. Wie geen genoegen wil nemen met de tweede garnituur, moet een evenement op tijd plannen. Had Bernard stiekem gehoopt in de prijzen te vallen vandaag? ‘Nee, daar zijn we gewoon te klein voor. We organiseren één dag van het jaar iets. En ach, het houd je van de straat hè.’

O ja, wat betreft de nominaties voor de Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen: tot en met 8 februari kunt u stemmen op uw favoriete vrijwilligersorganisatie. Vergeet dat vooral niet te doen.

Wat: nominaties ‘Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen’

Wanneer: vrijdag 7 december

Hoe laat: 9:45 uur