De Ongenode Gast nodigde zichzelf uit in het Molenduin bad, maar niet om te zwemmen

‘Toegankelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn.’

Vorige week was het ‘De week van de toegankelijkheid’. Een week lang werden overal in het land activiteiten georganiseerd om de problemen met toegankelijkheid voor met name mensen met een beperking te verbeteren. Zo ook in de gemeente Noordenveld. In Norg was er op woensdag in het Molenduinbad een compleet programma met een markt, demonstraties, workshops en toespraken.

Wethouder Kirsten Ipema van de gemeente Noordenveld was ook aanwezig. Zij gaf aan dat iedereen aan de maatschappij zou moeten kunnen deelnemen. Ook als je een beperking hebt. De organisatie was vooral in handen van het voormalige comité Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld. Henk Kouwenberg was als spreekbuis aanwezig en kon helder en duidelijk verwoorden dat we er nog niet zijn op dit gebied. ‘Het is allemaal nog niet van zelfsprekend dat mensen met een beperking overal gebruik van kunnen maken. Sommige restaurants zijn ontoegankelijk of er is geen invalidentoilet. In winkels zijn sommige gangpaden te smal om met een scootmobiel te rijden. Ook dat is een probleem. En eigenlijk snap ik dat niet, als ondernemer verlies je zo ook klanten,’ liet hij weten.

Het gehandicapten platform heet tegenwoordig anders. Toegankelijk Noordenveld is nu de naam en Kirsten Ipema opende deze middag de website van de nieuwe club officieel. Jan Harke Venema is de voorzitter van de nieuwe organisatie. ‘Deze dag is voor mij geslaagd,’ liet hij optekenen. ‘We hebben de naamsbekendheid op de kaart kunnen zetten.’

Joost Veenema van het zwembad Molenduinbad keek deze dag ook tevreden rond. Er was van alles te doen in zijn zwembad en dat deed hem zichtbaar goed. ‘We hebben een prachtig zwembad en dat ook voor mensen met een beperking. De toiletten zijn goed, er is een tillift, een beweegbare bodem en het water is lekker warm. We hebben veel energie gestoken om het bad voor iedereen toegankelijk te houden.’ Dat dat allemaal werd gewaardeerd bleek dan ook wel uit het uitreiken van een stikker voor een goed toegankelijk zwembad. Trots stonden ook de overige leden van Toegankelijk Noordenveld Ina Kamstra en Nyncke van Zanten bij de stikkeruitreiking met de wethouder. Joost Veenema gaf de aanwezigen een rondleiding door het zwembad.

Grietje Huizing uit Peize was er ook. Zij was ook met de bus mee die een tour deed door het Drentse. Zo werd onder andere De Brink in Vries voor mensen met een oogbeperking aangedaan en werd het Drents Museum bezocht. Volgens Grietje Huizing was daar nog wel een wereld te winnen. ‘Het Drents Museum is absoluut niet geschikt voor rolstoelers,’ liet zij duidelijk weten. ‘De liften zijn niet goed, te veel trappen en gedoe. Laten we het rustig zeggen ‘het verdient nog enige aandacht’.’

Jos Sanders was de man van de gemeente Noordenveld om de dag in goede banen te leiden. Dat lukte prima, het weer was goed, er was een goede sfeer, en ach, de opkomst van mensen naar de markt in het zwembad had best wel wat beter gemogen. Die opkomst viel tegen. 15 in de ochtend en 15 in de middag. Maar goed. Terugkijkend was iedereen tevreden over de behaalde resultaten.

Annie Blaauw uit Norg was er wel en dat samen met dorpsgenoot Iensje van der Velde. Beiden zijn gebonden aan een scootmobiel om er op uit te trekken. Annie Blaauw was een beetje boos. ‘Nu hebben we de kans om onze ambtenaren en bestuurders te wijzen op de soms slechte toegankelijkheid voor mensen met een beperking en dan komen er maar zo weinig mensen. Ik kan mij daar wel verdrietig om maken.’ Maandelijks maakt de Norger scootmobielclub een uitje op de eerste donderdag van de maand vanaf 13.30 uur vanaf de sporthalparkeerplaats van De Brinkhof. Iedereen mag mee. Ria Bermon en Jip Wanders zijn vaste meerijders. Ook zij genoten van de dag.

Peter Westra van ZorgPlaza aan de Kanaalstraat in Roden had een parkoers voor hen uitgezet. Hier werd druk geoefend om het rijden in een scootmobiel onder de knie te krijgen. Vooral de heuvel in het midden was een lastig obstakel. Ook andere partijen waren deze middag welkom op het zwembadterrein. Wendy Molenaar van therapeutisch paardrijden had een workshop en de bus van het G team van ONR uit Roden was aanwezig.

Al met al een mooie dag waar het leven van mensen met een beperking weer even stevig in het voetlicht kwam te staan.

De (on)genode gast

Wanner: Woensdag 3 oktober

Waar: Zwembad Molenduinbad Norg

Tijd: 14.45 uur