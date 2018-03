De Ongenode Gast op feestvisite bij Sayed

RODEN – Een mediacircus was het, aan de Achterstekamp in Roden afgelopen vrijdag. Daar werd groot feest gevierd. En terecht, want de 18-jarige Sayed kreeg onlangs te horen dat hij tóch in Nederland mag blijven. Na een maandenlange strijd met het IND, wist een ‘burgemeestersbrief’ aan de staatssecretaris de doorslag te geven. Sayed mag blijven. Tijd voor een feestje.

Eenmaal aangekomen, blijkt het mediacircus al in volle gang te zijn. De EO maakt al sinds elf uur ’s ochtends opnames en ook het dagblad is aanwezig. Een cameraploeg – bewapend met zwaar materieel – banjert door de woonkamer van Marian Stoppelenburg en Jan van Bon. Het ziet er soms wat kolderiek uit, hoe de ‘tv-mensen’ zich door de overvolle kamer moeten bewegen. Marian vertelt dat het een gezellige dag is geweest. ‘Ze filmen hier al de hele dag’, vertelt zij. Dat is zeker niet als onplezierig beleeft, laat Marian blijken.

Aanwezig is ook Henk Kooiker. Hij is inmiddels gepensioneerd als jurist, maar is nog steeds verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na een artikel in deze krant, kwam hij via via in contact met Sayed. ‘Een schrijnende situatie’, vertelt Henk. Het geeft volgens hem goed weer hoe verknipt sommige zaken in dit land met betrekking tot vluchtelingen zijn geregeld. Kees de Jong luistert aandachtig naar de oud-jurist, die dergelijke zaken blijkbaar hoog opneemt. In de dankspeech van Marian, bedankt zij Henk hier dan ook uitgebreid voor. Goed om te zien dat er mensen zijn die zulke dingen aan het hart gaat en hier actie tegen ondernemen.

Aanwezig is ook Sonja de Jong – geen familie van Kees – die samen met haar dochter en partner René naar Roden is gekomen. Zelf zijn ze woonachtig in Groningen, waar momenteel kinderen van uitgeprocedeerde gezinnen worden teruggezet. Door een vormfout moeten de kinderen terug naar ‘hun land van herkomst’, ondanks dat de meesten al jaren hier wonen en enkelen zelfs in Nederland geboren zijn. ‘Ze hebben daar niets’, verzucht Sonja. ‘Er wacht nu nog een rechtszaak en wanneer ze die verliezen, dan stappen we naar de burgemeester.’ Dat deden Marian en Jan immers ook. Zij kregen burgemeester Klaas Smid al vrij gauw aan boord, toen zij de netelige kwestie van Sayed uitlegden. ‘Toen ik dat las, ben ik geschrokken’, vertelt Smid, wanneer hij even later staat te speechen. Kort daarvoor bedankte Marian hem uitgebreid, maar onze bescheiden burgervader stak vooral de loftrompet af voor Sayed, Marian en Jan. ‘Zij hebben goed werk geleverd en hadden een sterke zaak opgebouwd’, zegt Smid. Tot slot zegt hij vervult van trots te zijn, dat er zulke mooie en goede inwoners in de gemeente Noordenveld wonen.

Vervolgens is het tijd voor cadeaus. Sayed pakt de cadeaus, zij het met enige gêne, uit. Een scheerapparaat, wereldbol (‘deze kun je nu gaan verkennen’) en de ingelijste brief dat Sayed écht in Nederland mag blijven, krijgt hij van zijn ‘bonusouders’. Na de cadeaus, is er tijd voor een plan. Een toekomstplan, want Marian en Jan zijn er achter gekomen dat er nog honderden (misschien wel duizenden) vergelijkbare gevallen zijn in Nederland. Naar het idee van de Canadese ‘Groups of five’, willen zij nu het project ‘Cirkel van Integratie’ oprichten. Een project waarbij integratie twee kanten op werkt. ‘Een Cirkel van Integratie biedt vluchtelingen die in ons land soms al jarenlang wachten op een verblijfsvergunning een mogelijkheid om snel, veilig en goed begeleid hun leven hier op te bouwen. De invoering van de Cirkel van Integratie leidt bovendien tot betere integratie én tot forse besparingen op de toekomst’, zo staat in de begeleidende papieren te lezen.

‘Het begint allemaal met een ontmoeting, zoals wij ooit Sayed ontmoet hebben. Sayed is een verrijking van ons leven gebleken’, vertelt Marian.

Wat: Verblijfsfeestje voor Sayed

Wanneer: vrijdag 9 maart

Hoe laat: 18:00 uur