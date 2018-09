De Ongenode gast op pad met de Volksvermakers van Roden

RODEN – De Rodermarkt nadert en dus ontwaakt de Ongenode Gast uit zijn zomerslaap. Immers, het grootste feest van het jaar in de gemeente Noordenveld mag hij niet missen. Daar komt bij dat de onvermijdelijke Lammert Kalfsbeek, voorzitter van Volksvermaken Roden, hem uitnodigde om eens mee te gaan op een rondje langs de wagenbouwers. De wagenbouwers die al weken, nee, maanden bezig zijn met die ‘verrekte’ praalwagens. De Ongenode Gast peilde de stemming bij de bouwers en dompelde zich in de wereld van nijverheid, hard werken en teamwork.

Op het terras van het Wapen van Drenthe verzamelen de welbekende leden van Volksvermaken Roden. Peter Hut, Jan Herman Kunst, Rik van der Es, Jaroen Cazemier, Egbert de Rink en Wim Oosterhuis zijn – naast voorzitter Lammert – aanwezig. Alvorens het onvolledige bestuur van Volksvermaken in twee busjes op stap gaan, is er eerst nog de traditionele foto bij Onder de Linden. Daar poseren de blauwe jasjes voor het veelzijdige pand, met het drinken dat door Onder de Linden wordt aangeboden. Immers: waar zou je zijn zonder sponsoren? Overigens worden de consumpties niet uitsluitend door Onder de Linden aangeboden. Ook Evenementenverzorging Fré Nijdam, Het Wapen van Drenthe, JUMBO Jansema, De Pompste en Mo’s Café hebben hier aan bij gedragen. Vanuit Lammert het verzoek aan de Ongenode Gast om ook die namen te noemen. Bij deze.

Ter zake. De busjes gaan ieder hun weg. De Ongenode Gast volgt de witte, die allereerst naar de Henk Halsema loods rijdt. Daar is de Bomenbuurt druk bezig. De bouwers hebben liever niet dat er al te veel foto’s worden genomen van hun voortgang, maar één van de bouwers laat wel weten dat ze enigszins achter liggen op schema. ‘We waren liever verder geweest’, bekent hij. De Bomenbuurt deelt de loods met CBS de Parel, die op deze dinsdagavond niet aan het werk zijn. Gelukkig voor hen zal het drinken niet snel over datum gaan, waardoor er nog genoeg over zal blijven.

Dan op naar Nietap, waar bouwgroep Nietap-Terheijl druk bezig is. Laswerkzaamheden. Het wordt een indrukwekkende constructie, al moet er nog veel gebeuren. Ook Lex Groenewold had graag gezien dat ze wat verder waren. ‘Het wordt nog aanpoten’, voorspelt hij. Volksvermaken besluit de bouwgroep – die ieder jaar hoge ogen gooit – niet langer te storen.

Op naar de loods van N.E.D. die gevestigd is in Een. Op een warm welkom hoeft Volksvermaken niet te wachten: het hek is dicht. Dat betekent dat de busjes niet het terrein op kunnen, waardoor het sjouwen wordt. Lammert geeft het goede voorbeeld en pakt gretig drie treetjes drinken uit de bus. Maar met dat gewicht in zijn handen is het nog een aardige tippel richting de loods die achter op het terrein gevestigd is. Daar aangekomen, blijkt er wel degelijk iemand aanwezig. Het betreft Henk, die in zijn uppie aan de wagen werkt. Hij is, als hij eerlijk moet zijn, toch wat teleurgesteld dat hij in z’n eentje staat te werken. En er moet nog veel gebeuren. ‘Ik moet veel ’s avonds werken, dus die avonden vallen al weg. Ik ga proberen nog vrij te regelen’, zegt hij. Rik van der Es kijkt het fronsend aan. ‘Er moet nog genoeg gebeuren’, constateert hij. Dat beseft Henk zich terdege. ‘Maar we gaan het redden’, stelt hij. Wie toch die ‘we’ is waar hij het over heeft, blijft een raadsel voor de Ongenode Gast. Deze avond staat hij er in ieder geval alleen voor.

Tot slot gaat Volksvermaken langs bij Goed Excuus. Deze bouwgroep heeft allereerst een tijdelijke loods moeten bouwen aan de Veldstreek. Reden: er was geen schuur beschikbaar die plaats kon bieden aan een paradewagen. Bij het bouwen van een loods komt nogal wat kijken, in de vorm van vergunningen. ‘In Noordenveld is dat wat makkelijker dan in de gemeente Leek’, vertelt Lammert. ‘Dat komt voornamelijk omdat de Rodermarkt meer leeft in Noordenveld.’

Wat opvalt in Zevenhuizen, is dat de heren bouwers goed op schema liggen. Vandaar dat zij de tijd vinden voor een koel biertje. Daarbij vergeten zij ook Volksvermaken niet. Tactisch, zeker aangezien er nog wat te bespreken valt over de volgorde van de paradewagens. Wanneer alle leden van Volksvermaken voorzien zijn van een goudgele rakker, wagen de bouwers het er eens op. ‘Wij zitten toch niet bij de eerste drie wagens hè?’, klinkt het. Rik van der Es kijkt even op zijn telefoon. Het blijft even stil. ‘Nee, niet bij de eersten’, zegt hij. De Zevenhuisters zijn gerustgesteld.

De rondgang langs de wagenbouwers zorgt ervoor dat Volksvermaken een goed beeld heeft gekregen van de voortgang van de paradewagens. ‘Er zitten nog wat zorgenkindjes bij’, gromt Jan Herman Kunst. Maar Lammert stelt de Ongenode Gast gerust: ‘Er is nog nooit een bouwploeg geweest die wél begon aan het bouwen van een wagen, maar de wagen vervolgens niet afkreeg. Goed, soms moet je de ambities wat bijstellen…’

Wat: Volksvermaken maakt rondje langs de wagenbouwers

Wanneer: dinsdag 28 augustus

Hoe laat: 19:00 uur