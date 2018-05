De Ongenode Gast op zoek naar lammetjes

LEEK – Lammetjesdag op Nienoord. Dat wil je niet missen. En zeker niet als –na heel veel regen- de zon stralend aan de hemel staat. Dan wil je d’r wel even op uit. De Ongenode Gast in ieder geval wel. Met gierende banden naar Leek dus. De parkeerplaats van Landgoed Nienoord staat om elf uur al tjokvol. Een heerlijk gevoel om wapperend met de perskaart de enorme sliert bezoekers en buggy’s wachtend in de rij voor een kaartje zo voorbij te lopen.

Geen spoor van een lam, wanneer we het park betreden. Wel een hoop joelende kinderen in de draaimolen en op de wipkip. Troste moeders die op hun smartphone filmpjes maken van hun kroost dat voor het eerst helemaal zelf het klimrek opklauteren zonder eruit te vallen. Linksachter in de hoek van het park gebeurt het. Daar is het druk. Nieuwsgierig als we zijn lopen we door. Een vriendelijke jonge dame van het landgoed zit op een pak stro met een wit geitje. Om haar heen hordes peuters die het diertje graag even over de neus willen aaien. De geit staat het gewillig toe. Romee van twee durft wel. Ondanks dat ze laatst in een kinderboerderij door een grote geit in haar rug is gebeten. Moeder Joyce uit Leek moet erom lachen. “Kijk haar nou”, zegt ze terwijl Romee in haar eentje het grote park met heel veel geiten binnenwandelt. Ze heeft er één op het oog. Een behoorlijk exemplaar. Die moet geaaid, vindt de kleine hummel. Ammehoela denkt het beest en gaat er in rap tempo vandoor. Grote zus Noëlle snapt er geen bal van. Alle geiten rennen weg terwijl ze alleen maar wil knuffelen. Waarom, wil ze van haar moeder weten. Die moet echter het antwoord schuldig blijven.

Hoewel Lammetjesdag heeft de Ongenode Gast nog geen lammetje gezien. Geitjes des te meer. Ook leuk. Als het maar klein en pluizig is moeten ze op Nienoord gedacht hebben. Luca, een schattige peuter met zwarte knoetjes in haar haren is onder de indruk van een grote geit met dito horens. Ze is er samen met moeder Mayra, die een abonnementje heeft op het landgoed. Als ze bij haar schoonouders in Leek is, is Nienoord vaste prik. Het absolute hoogtepunt: het treintje, weet Mayra. Dit keer is vriendin Marlie ook gezellig mee. Samen met dochter Myrte. Even buiten het dierenpark staat Daniëlle achter een mobiele kraam lekkere beschuitjes te maken. Er valt te kiezen tussen roze en blauwe muisjes. En dat gaat er prima in bij de kinderen. Of de geit er ook een mag, wil Pieter uit Roden weten. Dat lijkt z’n moeder geen goed idee.

Terwijl er inmiddels ook al rijen staan voor de twee krukken waar kinderen geschminkt worden als een lieveheersbeestje, olifant of vlinder, vertrekt de Ongenode Gast richting redactie. Zonder ook maar één lammetje te hebben gezien. Niet heel erg, want er was zat leuks te beleven op Landgoed Nienoord. Bovendien is op een kleedje in de zon ook geen straf. Maar dat staat de propvolle agenda van de Ongenode Gast helaas niet toe.

Wat: Lammetjesdag Nienoord

Wanneer: Woensdag 2 mei

Hoe laat: 11:00 uur