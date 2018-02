De Ongenode Gast pikt een hapje mee op de Tandem

RODEN – Waar menig basisschool vrijdagmiddag om kwart over drie de deur gewoon op slot draaide, liep het bij de Tandem in Roden anders. Daar viel namelijk iets te vieren. En dat ging uiteraard gepaard met verrukkelijke hapjes en drankjes. U begrijpt: dat soort feestjes hebben altijd voorrang in de agenda van de Ongenode Gast. Wat er te vieren viel? Het feit dat de school dankzij fanatieke klusouders een complete facelift heeft gekregen. Bijna onherkenbaar is geworden zelfs. Het voorheen tamelijk donkere schoolpand is omgeturnd in een frisse, kindvriendelijke school met een spiksplinternieuwe keuken en schoolbieb.

Volle bak in de school aan de Klimop in Roden. Conciërge Henry Setrodimedjo is in zijn nopjes met z’n nieuwe keuken. Al ruim twintig jaar zorgt hij ervoor dat de boel tiptop geregeld is op de school, maar zo mooi is het nog nooit geweest, zegt hij glunderend. Ook directrice Agnes de Groot glundert. Ze heeft voor de gelegenheid maar even een sjiek mantelpakje aangeschaft. Het kleurige shawltje zorgt voor een extra feestelijk tintje. “Het heeft ongeveer een jaar geduurd, van plan tot realisering”, vertelt ze. “Echt bijzonder hoor. Iedere zaterdag opnieuw stond hier een vaste club ouders om aan de slag te gaan. Twee timmermannen, een technicus, een schilder en een coördinator. En een aantal moeders hebben ervoor gezorgd dat de er op de plaats van de aula (die dankzij het continurooster overbodig is geworden) een schoolbibliotheek met fijne werkplekken zijn gekomen. Geweldig toch?”

Joan Lies, Laura Buijs, Jolanda Kotvis en Karien Kartowinangoen zitten gezellig met een theetje aan een tafel te kletsen. Nee, het gesprek gaat niet over de populaire status die een luizenmoeder –met dank aan de tv-serie- tegenwoordig heeft. Deze moeders hebben een heel andere status: die van klusmoeder. De dames bedachten de nieuwe bieb én realiseerden hem. En dan mag je jezelf best stoer noemen. Wellicht een leuke voor een nieuwe serie, als de hysterie rond de luizenmoeders weer wat is gaan liggen. De Ongenode Gast was in elk geval behoorlijk onder de indruk van de bibliotheek met ingebouwde chillplekken in de wanden. Wethouder Alex Wekema zat ook bij de dames aan tafel. In vrijetijdskloffie dit keer. De wethouder was namelijk niet in functie vrijdagmiddag maar als gast uitgenodigd op het Tandemfeestje. En dat beviel zichtbaar goed. Vooral toen Britt hem een paar gevulde eitjes onder de neus schoof. Leerkracht Marinka Werkman had de boel in de keuken prima onder controle. Geen toestanden met kinderen die elkaar de schalen uit de handen trekken onder leiding van Marinka. Zora trakteerde de gasten op Turks brood met pesto en pijnboompitten terwijl Saïd zijn rolletjes met een vulling van zalm en kruidenkaas aanbood aan de Ongenode Gast. En die vielen wel heel goed op de inmiddels behoorlijk rammelende maag. Leerkracht Ook oud-leerling Steven List hees zich iedere zaterdag in zijn kluspak om aan de slag te gaan bij de Tandem. Aanvankelijk helemaal niet de bedoeling om zelf te klussen, maar hij kreeg dankzij zijn vader de smaak van bouwen flink te pakken. Dat geldt ook voor Ilse Liewes. Inmiddels op de Lindeborg, maar de Tandem blijft toch haar schooltje. Iets dat Sven –bekend van die Italiaanse toptent in Roden- ook moet voelen. De charmeur van Bella Sardegna was er samen met zijn moeder. Oud-Tandemdirecteur Geert Oosterloo keek tevreden toe, heeft het jarenlang moeten doen met donkerbruin en schoon metselwerk.

Tegen een uurtje of half vier werd er gespeecht. Agnes de Groot sprak haar trots uit. Ze belooft na afloop nog even gezellig te gaan kegelen bij Hotel Langewold met alle vrijwilligers. Dat hoorde OPON-directeur Albert Eising ook. De rekening kon naar hem toe, zei hij toen hij de club lovend toesprak. “Dit hele plan is bedacht en voor een groot gedeelte uitgevoerd door ouders. Echt uniek. Zoiets kan alleen op de Tandem. Geef ze allemaal maar een extra drankje van mij”, zei hij knipogend hij naar de directrice. Tot slot deelde Eising nog even een dikke pluim uit voor bouwmeester Jan Eissens die verantwoordelijk was voor het fraaie verbouwwerk in de school. Het bleef nog lang gezellig. Voor de Ongenode Gast tijd om te vertrekken. En heel misschien nog even een biertje mee te pakken bij Langewold, op rekening van Eising.

Wat: Heropening de Tandem

Wanneer: Vrijdag 9 februari

Hoe laat: 15:00 uur