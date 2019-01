De Ongenode Gast poot een bolletje met GroenLinks

RODERESCH – In Roderesch plantten leden van duofractie PvdA/GroenLinks afgelopen vrijdag de eerste bloembollen van dit seizoen. Bij de afslag naar Roderesch staken vrijwilligers de handen uit de mouwen. Nu is het absoluut niet zo dat de Ongenode Gast groene vingers heeft, maar links is hij wel! Althans, linkshandig… Hoe dan ook: hij was erbij.

Even een kleine inleiding: op 22 april 2018 werd – in het kader van de Landelijke Zaaidag – een groot bloemenlint gezaaid door leden van PvdA/GroenLinks. Aanjager van dit idee is Anita van der Noord, die zich altijd wel érgens voor inzet. Het doel van het bloemenlint is het vergroten van de biodiversiteit op deze plek. Door middel van ‘bijvriendelijke’ bomen en planten, moet de populatie bijen in stand worden gehouden. En dat bijen van levensbelang zijn, hoeft de Ongenode Gast u niet te vertellen. Van der Noord heeft voor de gelegenheid 250 biologische tulpenbollen van de Pollinators ontvangen. Dit is een community van bestuivers, die zich inzet voor het welzijn van de bij en andere insecten.

Bij het planten van bloemen denk je eerder aan de lente, dan aan een koude januaridag. Toch moet het vandaag gebeuren. Het is koud en de donkerte treedt al in, wanneer de Ongenode Gast op het grasveld bij de afslag van Roderesch wordt begroet. Uiteraard is daar Anita zelf. Verder zien we Arend en ook Tineke Veldhuis is aanwezig. Bij het bord waarop te lezen valt hoeveel procent van de mensen in de RAS-dorpen zich willen aansluiten op glasvezel (de 65 procent is nog niet gehaald), liggen de materialen al klaar. Een ‘gaatjesmaker’, schoffel en – natuurlijk – de bloembollen. 250 dus. Opmerkelijk: vandaag zijn er geen PvdA’ers aanwezig. ‘Helaas hebben ze moeten afzeggen’, verklaart Anita. Dat houdt dus in dat er wél groene, maar geen rode jasjes aanwezig zijn. Die jasjes worden verzorgd door Reinier Bruil, maar hij laat nog even op zich wachten. De rest is ondertussen al druk bezig met het uitzoeken van de bloembollen. Die blijken er in verschillende soorten en maten te zijn.

Als het aan GroenLinks/PvdA ligt, kunnen alle inwoners van Noordenveld helpen bij het in stand houden van de bijen in de gemeente. Zo zijn er in veel dorpen al verschillende bijenhotels aanwezig en zijn er buurten die zich aanmelden om bloemen te planten voor het welzijn van de bijen. Zo willen de bewoners van de Vijversburg in Norg een heel bosje aanleggen.

Even later komt Bertus Jan Epema aangelopen. De lijsttrekker van GroenLinks komt – gehuld in zeiljas en gesteund door zoon en hond – klinkt opgewekt. Als hij een vraag krijgt over zijn zeiljas, antwoordt hij gevat: ‘Ik kocht deze jas twintig jaar geleden in de hoop dat ik ooit een zeilboot zou krijgen. Het is er nog niet van gekomen….’ Als het gaat over de aanleg van bloemen en planten ter bevordering van de bij in Noordenveld, spreekt Epema over ‘het olievlekeffect’. Het blijft apart om iemand van GroenLinks te horen spreken over een dergelijk effect. Heel natuurvriendelijk is dat natuurlijk niet.

Gelukkig komt daar ook Reinier aangesneld. Dankzij het uitreiken van de jasjes, krijgt het geheel weer een ‘groen karakter’. Het planten kan beginnen. Dat gaat gepaard met veel enthousiasme, maar na tien minuten blijkt dat 250 bollen toch aardig veel is. ‘Zijn we al op de helft?’, klinkt het hoopvol. Als Anita antwoordt dat dit niet het geval is, gaat het handjevol vrijwilligers onverdroten verder.

Ondertussen heeft de Ongenode Gast genoeg gezien. Het is koud, bijna donker en het weekend lonkt. Nog even de vrijwilligers succes wensen en dan weer richting kantoor. Ach, heel spectaculair is deze actie niet te noemen. Maar een goede actie is het wel. Wereldverbeteraars zijn het. Op een hele kleine schaal, dat dan weer wel. Maar een betere wereld begint bij jezelf. Dat hebben ze bij de duofractie in ieder geval begrepen. En dat het rode gedeelte van de fractie er niet bij kon zijn, mocht de pret niet drukken. Zolang ze maar komen opdagen bij de raadsvergaderingen!

Wat: planten bloemenlint Roderesch

Wanneer: vrijdag 4 januari

Hoe laat: 16:00 uur