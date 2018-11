De Ongenode Gast schuift aan bij de ledenvergadering van de Roder Zakenkring

RODEN – Ja hoor. Je kunt er de klok op gelijk zetten. Is de zakenkringvergadering inclusief diner, dan kan de ondernemersclub standaard rekenen op een hoge opkomst. Dat was dinsdag niet anders. Geen plek maar op het parkeerplaatsje van Hindericus Scheepstra, ook niet op de P bij het voormalige restaurant van de Van der Esjes en nog eens langs de Mensingeweg een sliert bolides waar je u tegen zegt. Op de oprit van Clarice Rozema dan maar. Honderdtien man, ving de Ongenode Gast ergens op.

Wat onmiddellijk opvalt bij binnenkomst: behalve tout ondernemend Roden is ook de plaatselijke politiek behoorlijk vertegenwoordigd. Wethouder Alex Wekema doet zich te goed aan een lekkere prak bami. Henk Kosters kijkt geamuseerd. De Roder centrumvisie wordt vanavond besproken en die klinkt als een klok, denkt de wethouder wellicht. Partijgenoot Jos Darwinkel heeft het colbert ook nog maar even aangehouden voor de gelegenheid. Moet toch wat lijken nu hij in de politiek zit, zal hij wel denken. Darwinkel staat gezellig te babbelen aan het tafeltje waar ook de heren Gerard Willenborg en Gerbrant Fennema staan. Mark van het Vishuys laat zich de kookkunsten van Gerard Rompelberg (samen met zijn vrouw Tessa eigenaar van de culinaire toptent) lekker smaken.

De drie J’s zijn er ook. Oud-politicus Jan Kemkers, tegenwoordig bewoner van een modern penthouse in hartje centrum, vermaakt zich uitstekend in het gezelschap van Jumbo’s Jan Jansema en Jan Spandaw. Misschien dat dit onderonsje leidt tot meer ontmoetingen want Spandaw heeft wellicht, nu hij zijn mannenmodewinkel over heeft gedaan aan zoon Bart, zeeën van tijd. Spandaw is geen type om achter de bekende geraniums te duiken, vermoedt de Ongenode Gast. Jaap Meerveld is er ook. Net als Koen Prins. Of hij er is voor de foto’s of om zijn evenementenbureau Appeltaart een beetje onder de aandacht probeert te brengen bij de Roder ondernemers weet de Ongenode Gast niet. Nog meer Jannen. Jan Buiter begroet de Ongenode Gast allervriendelijkst. Jan Post ziet de Ongenode Gast niet, maar andersom wel. Deze mannen kan de Ongenode Gast áltijd noteren wanneer hij aanschuift bij dit soort partijtjes: Bertjan Stadman, Emiel van der Heide, Benjamin B. en Tom S. Niet zo vaak gezien maar nu wel van de partij: Hotse van Wijk, Harold Helmus en Harm Holman. Lucian Bloot is als altijd een spannende verschijning. Haar netkousen vallen, net als haar korte rokje en panterjas, in elk geval op. Helemaal nadat ze zich een plekje heeft verschaft op de hoek van de tafel, naast de schaal brownies die er wel heel erg goddelijk uitzien. De panter van het Ky-Hotel is er ook. Rolina is buitengewoon nieuwsgierig naar de plannen voor het Roder centrum. Ook gespot: Bart de Vries, Femke van de boekhandel, Simone (die tegenwoordig naast ijsjes ook verrukkelijke bonbons verkoopt) Bas Feenstra en Joost Schipaanboord, de man die meer verstand heeft van verzekeren.

Het achterste deel van het restaurant begint al aardig vol te lopen tegen een uurtje of acht, merkt de Ongenode Gast. Het lijkt erop dat Johan Hummel op het punt staat de boel af te trappen. En dat doet –ie ook, nadat hij het gesprek met burgemeester Klaas Smid heeft af weten te ronden. Het praten is voorbij, de schop moet de grond in, luidt de boodschap van de zakenkringvoorzitter die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Verder zegt hij dat de klok wat hem betreft op vijf voor twaalf staat, parkeren geen hoofdzaak meer is en dat er op korte termijn een aantrekkelijk centrum gerealiseerd moet worden. Omdat we anders aan alle kanten voorbij gefietst worden door dorpen die wel weten hoe je snelle beslissingen moet nemen. Hummel schuift de microfoon in de handen van Jelle van der Heide, namens gemeente Noordenveld projectleider Centrumvisie en Vrijetijdsboulevard. Van der Heide formuleert het doel duidelijk: een bovenregionaal centrum waarbij samenwerking uitgangspunt is. Centrumontwikkeling kan alleen maar een succes worden door goede samenwerking, zegt hij. Naamgenoot Emiel van der Heide merkt op dat er eerst geld op tafel moet komen. Geen doekoes, geen plan constateert de ondernemer nuchter. Met dat geld lijkt het allemaal wel goed te komen. Ruim 14 miljoen moet het kosten om het centrum op te kalefateren. Inclusief de hele HOV reutemeteut. De raad moet groen licht geven voor 8 miljoen, de rest moet bij elkaar gepingeld worden door cofinanciering, verklaart Jelle. De Ongenode Gast weet genoeg. Nog even geduld, en dan zijn we trotse inwoner van de parel van het noorden.

Ongenode Gast

Wat: Algemene ledenvergadering Zakenkring Roden

Waar: Cuisinerie Mensinge

Wanneer: Dinsdag 31 oktober

Hoe laat: 18:15