De Ongenode Gast schuift aan bij netwerkbijeenkomst Noordenveldse Uitdaging

RODEN – In hotel het Wapen van Drenthe werd afgelopen week de tweede editie van de netwerkbijeenkomst georganiseerd. De netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de Noordenveldse Uitdaging, die zich als doel hebben gesteld om de verbindende factor tussen bedrijven, ondernemers en overige organisaties in de gemeente te zijn. Een mooie aangelegenheid om even langs te wippen, zo redeneerde de Ongenode Gast.

Veel bekende gezichten in de zaal die het het Wapen van Drenthe beschikbaar heeft gesteld. Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de Noordenveldse Uitdaging met deze avond zich vooral toespitst op lokale organisaties. In Noordenveld kom je dan al vaak dezelfde gezichten tegen, die je op meerdere evenementen tegenkomt. Neem nu Henk Kouwenberg, die blijkbaar niet alleen werkzaamheden verricht voor Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld. Hij blijkt vanavond namelijk aanwezig te zijn voor het VN Panel Noordenveld. Net als de meeste organisaties die hier vanavond aanwezig zijn, zoekt het VN Panel ergens hulp voor. In hun geval gaat het om ondersteuning van de website.

Goed, eerst maar een bakje koffie. Hierbij alvast een punt van verbetering: er ontstond nogal wat verwarring over in welke kan nu koffie, en in welke kan nu thee zat. Hierdoor goot een ongelukkige aanwezige pardoes koffie over een theezakje. Een ietwat rare combinatie: koffie met rooibossmaak.

Ondertussen heeft Tanja Haseloop van de Noordenveldse Uitdaging het woord genomen. Zij opent de avond door een korte uitleg van het doel van de stichting te geven en door het programma van de avond alvast door te nemen. Ze noemt een aantal van de aanwezige organisaties en slaat een mooi bruggetje naar de volgende gastspreker. Via de Werkgroep Ghana kreeg de Noordenveldse Uitdaging te horen dat zij ideeën zochten voor het versoepelen van de transport van goederen richting Ghana. Toevallig las Tanja onlangs dat een zeker iemand vaak in Ghana verbleef en, wederom toevallig, momenteel in de buurt was. Tanja er achteraan natuurlijk en met gepaste trots kondigt ze Ellen Seldenthuis aan. Op zich al een prachtige naam natuurlijk. Zeker als je je beseft dat Ellen zelden in Nederland verblijft tegenwoordig. Op haar veertigste vertrok ze naar Ghana, waar ze nu al een jaar of veertien woont. Als ze ons koude kikkerlandje nog steeds als ‘thuis’ beschouwt, dan correspondeert haar achternaam hier feilloos aan.

Iedereen in de zaal is natuurlijk benieuwd naar haar bezigheden en gelukkig heeft Ellen geen plankenkoorts. Ze vertelt vol enthousiasme en met een vleugje humor over Ghana, alwaar ze in meerdere functies gewerkt heeft. Tegenwoordig houdt ze zich vooral bezig met het verzamelen van plastic waterzakjes – in Ghana verkopen ze water in plastic zakjes die doorgaans op straat gedumpt worden – en hier maakt ze dan tassen en dergelijke van. Zo helpt ze op een duurzame manier mee aan het schoonmaken van het land. Een interessante spreker, deze Ellen, die getooid met hoofddoek de zaal weet te boeien.

Na haar bevlogen verhaal, is het tijd om de bedrijven en organisaties te ontmoeten die vandaag aanwezig zijn. We zien Jofien Brink van de Kledingbank, die momenteel druk zijn met het voorbereiden van de modeshow van dinsdag 21 november. Humanitas is aanwezig, zij zoeken naar bestuursleden, een penningmeester en ondersteuning in de PR. Ah, ook de bekende Rôner kunstenaar Jelly van den Bosch is aanwezig. Zij is aanwezig voor de Algemene Huurdersverenigin woon, die opzoek zijn naar iemand die een incassoprogramma kan beheren en naar iemand die voor vervoer kan zorgen voor huurders die naar een vergadering willen, maar zelf geen rijbewijs hebben.

In Noordenveld boffen we, zo sprak wethouder Alex Wekema laatst. In onze gemeente is de bereidheid om iets voor een ander te betekenen namelijk erg hoog. Toch is er nogal een waslijst van organisaties die mensen kunnen gebruiken. Wat is dan de reden dat deze mensen niet gevonden worden?

Het antwoord komt van de organisaties zelf. Bijna allemaal geven ze aan dat ze hulp kunnen gebruiken bij de PR. Zo ook de bibliotheek in Roden. Ronald Vos geeft namens hen aan dat ze veel cursussen opzetten, maar nog steeds begeleiders en cursisten kunnen gebruiken. ‘We bereiken schijnbaar toch te weinig mensen’, zegt hij. Vluchtelingenwerk Noordenveld zoekt arbeidcoaches, die vluchtelingen helpen bij het vinden van werk en het opstellen van een cv.

Andere organisaties hebben behoefte aan materiële ondersteuning. Neem nu kunstencentrum K38, die simpelweg opzoek zijn naar een ‘harde vloer’. Denk hierbij aan laminaat of parket. De Jonge Onderzoekers vragen de aanwezigen om eens na te gaan of iemand nog oude laptops of computers heeft, die zij kunnen laten repareren.

Tot slot is daar IJsvereniging Nooitgedacht uit Nieuw-Roden, die binnen zes jaar maar liefst 130 vierkante meter aan asbest moet laten vervangen voor een nieuw dak mét zonnepanelen. Ga er maar aanstaan.

Wat: netwerkbijeenkomst

Wanneer: donderdag 16 november

Hoe laat: 19:30 uur