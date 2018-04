De Ongenode Gast schuift aan bij de Zakenkringvergadering

RODEN – Ondernemend Roden staat gezellig te keuvelen in de grote zaal van de Pompstee wanneer de Ongenode Gast binnenstuift. Hij dacht zich direct te kunnen voegen bij het clubje van Tina van der Veen en Gety Brink maar dat gaat mooi niet door. Eerst even het buffet aftikken bij Janet die achter de kassa staat en na betaling de gast afvinkt. Intussen zijn Jan Steendam van DVEN en Gety verwikkeld in een onderonsje. Een heel gezellige aan de brede smile van Steendam te zien. “Niet zeggen dat –ie naar mij lacht hoor. Ik wil geen toestanden”, fluistert Gety de Ongenode Gast in het oor. We beloven niks.

Pieter Waning van de skischool heeft zijn eerste pilsje al te pakken. Intersportman Emiel van der Heide trouwens ook. Nu kan de Ongenode Gast niet achterblijven natuurlijk. Met kladblok, pen en pils eerst maar eens even een rondje door de zaal. We lopen Erik Kamminga tegen het lijf. Hij heeft zich met zijn Surfstore aangemeld als nieuw lid van de Roder ondernemersclub. Jannes is er, net als altijd met zoon Jeroen. Nog zo’n onafscheidelijk duo dat zelden ontbreekt op dit soort feestjes: de Buitertjes. Geen feest zonder Jan en Hennie. Jan zit vol van het feit dat het asbest uit zijn pand wordt verwijderd. Een aardig klusje als je bedenkt dat het om 5000 vierkante meter gaat. Noodzaak, wil hij zijn zaak ooit nog ‘ns van de hand doen, zegt hij. Om vervolgens vloeiend over te schakelen naar zijn broodbakworkshop, die hij afgelopen weekend voor het eerst alleen voor mannen heeft georganiseerd. Om te gieren was het, volgens de ondernemer die kunstmest en bakmeel onder één dak verkoopt.

Styliste Lucian Bloot is een opvallende verschijning met haar Ferrarirode topje en rode hakken van een centimetertje of tien. De nageltjes zijn –u raadt het al- rood gelakt. Zakenkring voorzitter Johan Hummel staat te babbelen met vinoloog Bertjan Stadman. Waarover het gesprek gaat is de Ongenode Gast niet bekend, maar de blikken verraden een serieuze conversatie. Vader en zoon Vogelzang hebben de appels en peren op tijd binnengezet. Niks beters dan een lekker buffetje na een dagje buffelen in de groentezaak moeten de heren gedacht hebben. Uiteraard is ook Stephan Bulthuis van de partij. Vaste gast van de show. Bart de Vries is er ook. Bart is belast met de invoering van de cadeaukaart van Winkelhart Roden, die na de goedkeuring van vorig jaar nog steeds niet in omloop is. Wat gesteggel en moeizame communicatie met CCV, de leverancier van de benodigde terminal, gooit Bart het op. Zelfs de software blijkt nog niet ontwikkeld. Maar, en dat is dan weer het goede nieuws, er lijkt schot in te komen. Bart zit de heren van CCV flink achter de pantalon, verzekert hij zijn collega-ondernemers. Verder nog gezien: René Walda, Tom van de veranda’s, Benjamin Berghuis (die nog een interessant verhaal te vertellen heeft over de nieuwe AVG-wet dat ook voor tout ondernemend Roden vergaande gevolgen heeft wanneer ze de boel niet voor elkaar hebben), Femke Liemburg, Simone Giezen, Ron Schothorst, Peter Westra, de Oosterommen. Tijd om aan tafel te gaan. Janet verklaart het buffet voor geopend nadat ze heeft verteld wat de pot schaft: een mosterdsoepje vooraf, procureur dat maar liefst 11 uur gerookt is en dus verrukkelijk is, weet de bardame, kippendijfilet met saté om op te zuigen en roseval aardappelen met sla. De Ongenode Gast schuift aan bij de tafel van Diane van Compuservice 4 you, Philip Huisman, Henk (van Flowers & Lifestyle), Pieter en Emiel, die de cijfertjes van het financiële jaarverslag van de Zakenkring dat op tafel ligt uitpluist. Het bestuur vergadert voor 3000 euro per jaar. Dat moeten wel heel dorstige bestuursleden zijn, concludeert hij.

Terwijl de glazen geen moment leeg zijn dankzij het fanatisme van de oplettende obers van de Pompstee, trapt Johan Hummel om 19:35 de vergadering af. Fase II heeft absolute prioriteit, meldt de voorzitter. Stephan Lap zal zich daar mee gaan bemoeien. Hij was ook betrokken bij de welbevallige Albertsbaan. Jelle van der Heide is de nieuwe projectleider van fase III. Hij neemt het stokje over van Bert Jan Bodewes en zijn lieftallige assistentes, die daarvoor de kartrekker was van het prestigieuze project. Over de notulen van de vorige vergadering had niemand een vraag, dus vol gas door naar de nieuwe leden. En dat zijn er nogal wat: Schipaanboord Verzekeringen, Op=Op Roden, C’est Maria, Vermad administratieve dienstverlening, IM Juristen en Adviseurs, Surfstore, Loods Roden en Ruber Acacia Subsidieadvies.

Over naar de cijfertjes. Die worden gepresenteerd door Marja Nienhuis. De club staat er prima voor kun je wel stellen. 94.306 euro belandde in 2017 in de pot van de Zakenkring. Een absolute meevaller gezien het feit dat er 80 mille was begroot. Mede dankzij de contributieverhoging én het feit dat VDH Vastgoed tijdens de opening van de nieuwe Albertsbaan de ondernemersclub 3 jaar lang 10.000 euro toezegde. Van euro’s naar appeltaart. Appeltaart bv gaat namelijk de activiteitencommissie ontlasten met het organiseren van –jawel- activiteiten, meldt Emiel van der Heide. Want de organisatie van leuke evenementen blijkt in de praktijk toch een lastige, want de Roder ondernemers moeten het er allemaal maar even bij doen, zo verklaart hij. Bovendien zou een beetje creativiteit geen kwaad kunnen in het rijtje dat al jaren bestaat uit dezelfde activiteiten. Bertjan Stadman slingert er meteen maar even de nieuw bedacht paasactie in. Iets met een rad van avontuur waaraan winkelend publiek kan draaien en vouchers kan winnen die ze bij –hoe verrassend- bij de deelnemende winkels in kunnen wisselen voor leuke spullen. Tot slot dan de herbenoeming van de bestuursleden Ron Schothorst en Bertjan Stadman. Hun termijn zit erop, maar de twee kunnen er geen genoeg van krijgen op de bestuursstoelen. Na een korte pauze vertelt Benjamin Berghuis waarom het zo belangrijk is de zaakjes goed op orde te hebben wanneer de AVG-wet op 28 mei is ingevoerd. Dat ze zo een claim aan de broek hebben als blijkt ze onzorgvuldig zijn omgegaan met persoonsgegevens. De Ongenode Gast weet genoeg. Na 28 mei maar wat aliassen gebruiken dan.

Wat: Ledenvergadering Zakenkring Roden

Wanneer: Dinsdag 27 maart

Hoe laat: 18:15